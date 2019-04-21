تزوج مرتين أحدهما من فنانة مشهورة وتعرض ابنه العالم الشهير للإغتيال محطات في حياة الراحل سيد بدير

فنان مصري أحب الجمهور ملامحه القوية ودمه الخفيف تميز الفنان الراحل سيد بدير بأدوار الكوميديا التي لفتت الأنظار اليه عمل كممثل ومخرج مسرحي وكاتب سيناريو اشتهر بتجسيد شخصية ” عبد الموجود ” ابن كبير الرحامية قدم العديد من الأعمال البارزة، ومنها بياعة الخبز، جعلوني مجرمًا، رصيف نمرة 5، شباب امرأة، الزوجة العذراء وغيرهم من الأعمال الرائعة

تزوج فنانة وابنه عالم شهير تعرض للاغتيال

لم تقتصر موهبته الفنية للتمثيل فقط بل عمل بإخراج بعض الأعمال ومنها «أرملة ليلة الزفاف»، «آدم والنساء وغيرهم تزوج مرتين الأولى من ابنة عمه وأنجب منها ثلاثة أبناء من بينهم العالم الراحل سعيد سيد بدير ثم تزوج للمرة الثانية من الفنانة شريفة فاضل وكانت أصغر منه بعشرين عاما وأنجب منها ولدين أستشهد أحدهم في حرب أكتوبر عام 1973وغنت له الأغنية الشهيرة والتي نالت أعجاب الكثيرون ومازال يردودها حتى الأن ” أم البطل”.

ولد الراحل سيد بدير عام 1915 بمحافظة الشرقية حصل على شهادة البكالوريا في عام 1932، والتحق بكلية الطب البيطري لكنه تركها من أجل حبه الشديد للفن تدهورت صحته بعد فقدان نجله في حرب أكتوبر ، وتدهورت حالته الصحية بعد ذلك حتى رحل عن عالمنا في 30 أغسطس عام 1986 أغتيل نجله العالم سعيد السيد بدير بعد وفاة والده حيث كان سعيد سيد بديرعالم شهير في مجال الأقمار الصناعية وحقق نجاحا كبيرا مما جعل أنظار الدول الأجنبية تلتفت اليه وتطالبه بأن تكون أبحاثه لصالحها فرفض العالم الشهير وقرر العودة من ألمانيا إلى مصر، فتم اغتياله بإسقاطه من الطابق الرابع في 14 يوليو عام 1989، ومن هنا حمل السيد بدير بعد موته لقب «أبو الأبطال

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