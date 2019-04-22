تزوجت محمود المليجي سرا وربطت نفسها بالقماش بسبب المهندس أبرز المحطات في حياة سناء يونس

تعد الفنانة الراحلة “سناء يونس” من الفنانات التي حقتت نجاح كبير في الكوميديا على خشبة المسرح وفي السينما والتلفزيون أحبها الجمهور من خلال دورها في مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي مع الفنان الراحل “فؤاد المهندس” استطاعت أن تحوز على حب وإعجاب المشاهدين كما قدمت عدد كبير من الأفلام الناجحة أبرزهم فيلم “حمام الملاطيلي” و”جنون الشباب” و”سري للغاية” و”حد السيف” و”اليوم السادس” و”الجوع”،و”المصير” و”الغضب” وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع الفنان أحمد السقا والفنانة سناء من مواليد 3-3-1942 بمدينة الزقازيق حصلت على ليسانس الآداب قسم الاجتماع من جامعة الإسكندرية، وانتقلت إلى القاهرة عام 1967.

زواج سناء من المليجي سرا

كان الجمهور يعتقد أن الفنان الراحل محمود المليجي لم يتزوج غير علوية جميل وأنه كان يحبها جدا ويخلص لها كشف الحقيقة الناقد السينمائي “طارق الشناوي” حيث قال أن المليجي تزوج غير علوية مرتين أحدهما من فنانة مسرحية مغمورة وعندما علمت علوية بذلك طلبت منه أن يطلقها فذهب إليها وفعل ذلك وأخبرها أن تلك هي أوامر زوجته أما المرة الثانية فكانت سناء يونس حيث أكد الفنان الراحل أنه تزوج من سناء في السر وكان ذلك في نهاية السبعينيات وأنها ظلت على ذمته حتى وفاته.

خطة هروبها من المهندس

قامت الفنانة سناء يونس بحيلة لكي تحمي نفسها من ألم ضرب الأستاذ لها في مسرحيتي “سك على بناتك و”هالة حبيبتي” على خشبة المسرح بلف نفسها بأقمشة على وسطها في المسرحيتين.

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