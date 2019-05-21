تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم ونجله يطلب الدعاء له حالته خطيرة

تعرض الفنان الكوميدي محمد نجم خلال الساعات الماضية لوعكة صحية خطيرة نقل على اثرها الى احد المستشفيات وبعد عمل الفحص الطبي له تبين إصابته بجلطة دماغية وتلقى العلاج, وبعد ساعات قليلة تدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير الذي رسم البهجة على وجوه المشاهدين من خلال أعماله الكوميدية الجميلة, ونشر نجله شريف محمد نجم فيديو على حسابه الشخصي من داخل المستشفى وظهر بالفيديو هو وصديقه وطلب من محبي والده الدعاء له واصفا حالته بالخطيرة للغاية, قائلا أن والده تعرض لجلطة دماغية يوم 8 مايو الجاري ونقل الى المستشفى وتلقى العلاج وبعد ساعات ساءت حالته الصحية وتدهورت بشكل كبير وطلب من محبي والده تكثيف الدعاء له.

تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم

ونشر صديق شريف محمد نجم الفيديو على صفحته بالفيس بوك وقال أن شريف أصابته حالة انهيار بسبب تدهور حالة والده خاصة بعد حديث الاطباء له عن اساءة وضع والده, حيث تفاعل عدد كبير من محبي محمد نجم وايضا أصدقائه بالوسط الفني متمنين له الصحة والشفاء العاجل ومن جانب نقابة المهن التمثيلية أعلن الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية بالنقابة أن وضع محمد نجم خطير للغاية بعد تعرضه لجلطة دماغية, وطلب من جماهير نجم الدعاء له لأن وضعه الصحي خطير للغاية.

Gepostet von ‎عبد الرحمن الصياد‎ am Montag, 20. Mai 2019

ويذكر أن الفنان محمد نجم هو من أحد الفنانين الذين استطاعو رسم البهجة على وجوة المشاهدين من خلال أعماله السينمائية والمسرحية التي نالت إقبالا كبيرا حيث قدم العديد من الأعمال ومنها مسرحية اعقل يا مجنون” ومسرحية “عبده يتحدى رامبو” والبلدوزر” وغيرهم ، حيث كان أخر أعماله المسرحية مسرحية “فتحية بيه” التي تم عرضها 2018.

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