بعد فترة طويلة من الغياب نهاد نور يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل وعن الفنانة التي تثير غضبه

من خلال استضافته مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها صاحبة السعادة كشف الفنان الشاب نهاد نور عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية بعد سن الـ14 عاما بعد النجاح الذي حققه في طفولته كما تحدث أيضا عن أحب الفنانين اليه وعن الفنانة التي أثارت غضبه في أحد أعماله .

نهاد نور ابتعدت عن التمثيل 14 عاما.

وقال نهاد نور أنه إبتعد عن التمثيل بسبب انشغاله بدراسته ويدرس حاليًا في معهد السينما قسم تصوير كما تحدث أيضا خلال لقائه عن الفنان أحمد حلمي وقال عنه أنه من الفنانين المقربين له ، أما بالنسبة للفنانة درة فهو يحبها مثل والدته، أما بالنسبة للفنان ماجدة زكي فهي من تثير غضبه وذلك بسبب ضربها له على وجهه في إحدى مشاهد مسلسل كريمة كريمة لافتا أن كان لا يتوقع هذا القلم الذي صفعته له على وجهه .

وأضاف نهاد أنه بلغ 20 عاما ويكمل دراسته في مجال التصوير وسوف يشارك في تصوير مسلسل نسر الصعيد الذي يقدمه الفنان محمد رمضان والفنانة درة الذي سيتم عرضه بالموسم الرمضاني القادم وكان نهاد نور أمتع الجمهور بأدائه الرائع وملامحه الجميلة وشقاوته قدم العديد من الأعمال ومنها فيلم زكي شان وكانت بدايته الفنية مع الفنان أحمد حلمي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، ثم قدم بعدها بعامين فيلم الحب كدة مع الفنان حمادة هلال والفنانة درة، مسلسل كريمة كريمة مع الفنانة ماجدة زكي، مسلسل ماما في القسم مع الفنانة سميرة احمد وايضا مسلسل عصابة بابا وماما كما شارك في مجال الإعلانات وهو في سن الرابعة بعد مشاركته ببرنامج الأطفال يلا بينا كما ظهر ببرنامج من سيربح البونبون مع الفنان أحمد زكي.

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