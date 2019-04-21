بعد فترة طويلة من الغياب أحدث ظهور للفنان عماد محرم بشكل مختلف بعد تقدمه بالسن

تميز الفنان عماد محرم في معظم أعماله بأدوار الشر التي لفتت أنظار الجماهير اليه بدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينات وتنوعت أعماله السينمائية في السينما والتلفزيون من أبرزها فيلم العفاريت مع الفنانة مديحة كامل، عمرو دياب، نعيمة االصغير ، وأيضا الباطنية، أقوى الرجال ، على باب الوزير ، وغيرهم من الأعمال وبالرغم من أعماله العديدة لم يحظى بأدوار البطولة المطلقة ولكن بموهبته إستطاع أن ينال إعجاب الكثيرون .

أحدث ظهور لعماد محرم بعد فترة غياب.

إختفى الفنان عماد محرم فترة كبيرة عن الساحة الفنية ولكنه اكتفى فقط بإنتاج بعض الأعمال الفنية وفي أحدث ظهور له ظهر عماد محرم مع إختلاف كبير بملامحه بصورة مختلفة عن الصورة التي تعرف بها الجمهور عليه أثناء تواجده في عيد ميلاد أحد أصدقائه الجواهرجي عريان فهيم والذي شهد أيضا الاحتفال بيوم ميلاد كل من الفنانين سمير صبري ونجوي فؤاد ودينا عبد الله وماجد الصافي وحضر مجموعة كبيرة من النجوم .

ويذكر أن أخر أعمال الفنان عماد محرم مشاركته كضيف شرف من خلال مسلسل رأس الغول” الذي تم عرضه عام 2016، وكان من بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، لقاء الخميسي، رامي وحيد، بيومي فؤاد، ومجموعة أخرى من المع النجوم كما شاركت أيضا الفنانة ميرفت أمين كضيفة شرف بالمسلسل وجدير بالذكر أن الفنان عماد محرم ولد عام 1951.

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