بعد غياب سنوات طويلة شاهد أحدث صورة للفنانة المعتزلة نسرين

عملا بمبدأ الزمن لا يترك شئ على حاله حيث أن كثير من نجمات الثمانينات والتسعينات كانوا يتمتعون بجمال كبير إلا أن الزمن الأن غير ملامحهم تماما واليوم قد تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعية صورة لواحدة من أجمل النجمات التى مرت على الوسط الفنى فى فترة الثمانينات وأول التسعينات وهى الفنانة نسرين زوجة الفنان محي الدين إسماعيل.

الفنانه نسرين

والتى قدمت أعمال فنية رائعة والعديد من برامج الأطفال التي حققت نجاح كبير فى تلك الفترة والتى تعد من أشهر مسلسل “جدو عبدو ” مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وكانت تتمتع الفنانة نسرين بطلة رقيقة وجمال جذاب بوجهها الأبيض وعينيها الخضراء وخفت ظلها ورشاقتها.

وبالرغم من أخذ قرارها بالاعتزال من عالم الشهرة والفن فى عام 1991 إلا أنها تظهر فى الصورة الأخيرة التى نشرها المتداولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي محافظة بجمالها و مظهرها الرقيق وترتدي الحجاب وعباءة سوداء منقوشة بنقوش ذهبية وذات جسم ممتلئ ويذكر أن الفنانة نسرين تزوجت مرتين مرة من خارج الوسط الفني وأنجبت بنت من طليقها والمرة الأخرى هو زوجها الحالي الفنان محى الدين.

الفنان الشهير الذى يعد من أبرز نجوم فترة الثمانينات والتسعينات أيضا وقد أعلن اعتزاله فترة لكنه عاد منذ عدة سنوات للتمثيل من خلال الأعمال الدرامية ولديه من الفنانة المعتزلة نسرين اثنان من الأبناء ولد وبنت .

شاهد أحدث صورة للفنانة المعتزلة نسرين.

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