فكرة برنامج رامز جلال 2019 وصورة أول بوستر دعائي لبرنامج المقالب الشهير

الجميع ينتظر أن يشاهد برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه رامز جلال ويتساءل عن فكرة برنامج رامز جلال 2019 في شهر رمضان المبارك،حيث أن هناك تكتم شديد هذا العام بشأن فكرة البرنامج، والضيوف الذي قام استضافتهم رامز جلال لن يقومون بأي تصريحات بشأن الفكرة التي سنشاهدها في رمضان المبارك، الجدير بالذكر أن كل عام نستطيع القول بأن رامز جلال استنفذ الأفكار المتاحة لتقديم برنامجه، ولكنه يقوم بمفاجأة الجميع وتقديم فكرة جديدة لن تخطر على بال أحد، وهذا العام سيكون العام التاسع على التوالي لمشاهدة برنامج رامز جلال في رمضان 2019 بفكرة جديدة ومميزة.

برنامج رامز جلال 2019

ولكن الآن تم الحديث بأن هناك فكرة وهي خارج نطاق الخدمة وهذا اسم برنامج رامز جلال الجديد.

حيث أن من المفترض أن تكون هناك شخصية تستدرج الضيوف لكي يستطيع رامز جلال القيام ببرنامجه دون أن يكون هناك شك في الضيف.

وبالفعل سيقوم مذيع لن يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن باستضافة الضيف وتقديم له مشروب.

وبعد أن يقوم الضيف بتناول المشروب الذي بالفعل سيحتوي على منوم .

وعقب ذلك وعندما ينام الضيف سيقوم رامز جلال ومساعديه بنقل الضيف إلى غرفة ضيقة تشبه القبر.

وسيتواجد شخصين لكي يقومون بمحاسبته وتخويف الضيف.

وهناك حديث آخر بأن سيتم سير الضيف بإرادته في مكان ضيق وظهور له أشياء مرعبة أثناء سيره بحجة ما لن نعرفها إلى الآن.

فور توافر أي معلومات تخص برنامج رامز جلال 2019 سنقوم بتوفيرها لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية.

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