بالصور| وصلة رقص للفنان صلاح عبد الله وسط حضور كبير لنجوم الفن في حفل زفاف “شروق” ودينا وفيفي عبده يشعلون الحفل

تداول عدد من الفنانين والفنانات لقطات حية للفنان الكبير صلاح عبد الله أثناء تأديته وصلة رقص مع عدد من الفنانين أبرزهم نجل الزعيم الفنان “محمد عادل إمام”، والفنان الكبير أحمد آدم، وذلك في حفل زفاف ابنته “شروق”، ، وظهر عبد الله وهو في حالة من السعادة الكبيرة، والتف الفنانين حوله لمشاركته في فرحته بزفاف ابنته، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف، وأحيت الفنانة دينا حفل الزفاف، كما أشعلت فيفي عبده حفل الزفاف كما قام إيهاب توفيق وحكيم وتامر حسني بالغناء في فرح شروق صلاح عبد الله.

وفي أول تعليق للفنان صلاح عبد الله بعد زفاف ابنته شروق، حرص على تقديم الشكر للفنانين الذين شاركوه في فرحته، كما خص بعض الفنانين بالشكر وفي مقدمتهم، فيفي عبده ودينا وأوكا وأورتيجا وحكيم وإيهاب توفيق وتامر حسني ومصطفى قمر، وذلك بحسب ظهورهم على خشبة الحب في فرح ابنته، “على حد وصفه”.

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وكان أبرز المشاركين في فرح ابنة الفنان صلاح عبد الله ما يلي:

أحمد آدم.

محمد عادل إمام.

أحمد فهمي.

شيكو، علي ربيع.

كريم محمود عبد العزيز.

سليمان عيد .

أحمد السقا.

خالد زكي.

هاني رمزي وزوجت.

وفاء عامر.

منال سلامة.

إنجي علي.

لقاء سويدان.

منة فضالي.

محمد رياض.

وغيرهم.