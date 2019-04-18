اليوم نقدم لكم متابعي موقعنا موقع نجوم مصرية، تفاصيل خطط الأسعار الحالية من انظمة كنترول فليكس الجديدة من فودافون، لقد قامت الشركة العريقة من طرح أنظمة جديدة، من انظمة الفليكسات بالخاصة بالمكالمات والانترنت إلى مستخدميها، قديما كان للشركة خمس انظمه من نظام الفليكسات، وكانت تلك الأنظمة على النحو التالي، نظام فليكس 20 ويعطي هذا النظام 550 فليكس يستطيع العميل استخدامهم دقائق وانترنت كما يحب، ونظام فليكس 30 ويعطي 1100 فليكس، ونظام فليكس 50 يعطي 2200 فليكس، ونظام فليكس 70 يعطي 3300 فليكس، ونظام فليكس 90 يعطي 4400 فليكس، ونظراً لبحث المستخدمين أكثر على باقات يتمكنون من استخدام جزء منها بسيط للمكالمات و الباقي يستخدموه على الأنترنت، قامت شركة فودافون بعمل انظمة كنترول فليكس الجديدة ولكي ترضي جميع عملائها، مع إبقاء العملاء الحاليين على نفس انظمتهم القديمة، واليكم قائمة انظمة فليكس الجديدة 2019 مع شرح للمميزات العرض مع طريقة الاشتراك .

انظمة فليكس الجديدة من فودافون

الاستفادة منه، قامت شركة فودافون بطرح مجموعة من الأنظمة الجديدة، وتسمي انظمة كنترول فليكس الجديدة وهي عبارة عن خمس انظمة بزيادة في عدد الفليكسات، مع اماكنية استخدام ضعف عدد الفليكسات المتوفرة في الباقة على مواقع السوشيال والواتس اب، والباقات الجديدة متاحة فقط لعملاء فودافون الكارت فقط، ومتاحة أيضا للعملاء الحاليين والجدد. في ظل السرعة المتزايدة والرغبة الأكيدة من مستخدمي شبكات المحمول في مصر، من البحث على ما هو جديد وكيفيةمنه، قامت شركة فودافون بطرح مجموعة منالجديدة، وتسمي انظمة كنترول فليكس الجديدة وهي عبارة عن خمس انظمة بزيادة في عدد الفليكسات، مع اماكنية استخدام ضعف عدد الفليكسات المتوفرة في الباقة على مواقع السوشيال والواتس اب، والباقات الجديدة متاحة فقط لعملاء فودافون الكارت فقط، ومتاحةللعملاء الحاليين والجدد.

انظمة كنترول فليكس الجديدة 2019

إرضاء عملائها قامت شركة فودافون، كنترول فليكس 2019 فكما قدمنا اليكم من جميع أكواد شبكة فودافون مصر اليكم الان شرح الأنظمة بالتفاصيل حرصا من الشركة فيعملائها قامتمن طرح خمس أنظمة جديدة من خطط الأسعار الحالية، منفكما قدمنا اليكم منبالتفاصيل

نظام كنترول فليكس 25

نظام كنترول فليكس25 ب 25 جنيه مصري، وليك 600 فليكس تقدر تستخدمهم حتى 1200 ميجا سوشيال ومزيكا واتس اب، يعني الفليكس ب 2فليكس على مواقع السوشيال ومزيكا، والمكالمات ب1 فليكس أما الشبكات الأخري الدقيقة بخمس فليكسات، وطريقة الأشتراك به عن طريق كود *025#.

نظام كنترول فليكس 35

نظام كنترول فليكس 35 ب 35 جنية مصري، وليك 1400 فليكس تقدر تستخدمهم حتى 2800 ميجا سوشيال ومزيكا و واتس اب وطريقة الاشتراك بالعرض عن طريق كود * 035#.

نظام كنترول فليكس 60

نظام كنترول فليكس 60 من الانظمة الجديدة ب 60 جنية مصري، وليك 2700 فليكس تقدر تستخدمهم حتي 5400 ميجا على مواقع السوشيال ومزيكا وواتس اب، وتكون طريقة الاشتراك عن طريق كود *60#.

نظام كنترول فليكس 80

نظام كنترول فليكس 80 من الأنظمة الجديدة الجيدة، يستطيع من خلالها العميل التمتع ب 3800 فليكس ب 80 جنية مصري، وتصل إلى 7600 ميجا على مواقع التواصل الاجتماعي ومزيكا و واتس اب، وطريقة الاشتراك من خلال كود *80#.

نظام كنترول فليكس 100

مع نظام كنترول فليكس 100 ب 100 جنية مصري، ليك 5100 فليكس تقدر تستخدمهم حتى 10200 “ عشرة جيجا و200 ميجا” نت على مواقع التواصل الاجتماعي ومزيكا و واتس اب، و كود الاشتراك *100#.