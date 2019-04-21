انطلاق العرض المسرحي مدينة الثلج بقصر ثقافة السلام مساء أمس الجمعة

قدمت فرقة عدى النهار المسرحية العرض المسرحي مدينة الثلج إخراج عمر حسين وتأليف محمود جمال موسيقى وألحان وليد غازي ديكور كريم خالد مساعد مخرج عبد الرحمن احمد / احمد إبراهيم ومدير إنتاج هالة حسن .

بدأت فرقة السلام المسرحية الإعداد لهذا العرض منذ شهور بروح الفريق الواحد بحثا عن مكانة وسط سماء الإبداع ، وقدم فريق العمل وأعضاء الفرقة من النجوم الواعدة المتميزين قصار جهدهم لخروج العمل في أحسن صورة .

شهد العرض عدد كبيرا من المشاهدين وبحضور عدد من المثقفين والأدباء الذين اثنوا على العرض والتنظيم وروعة الحضور والتميز لنجوم الفريق .

قدمت الفرقة المسرحية واحدة من أروع المسرحيات التى جسدت معاني كثيرة والعمل بروح الفريق الواحد في جو من الامتزاج والتجانس ليخرج هذا العمل معلنا اسم وحروفا ذهبية لنجوم واعدة تنتظرها واحة الإبداع والفن المسرحي .

كما تفاعل الحضور بنشر أخبار المسرحية ومقتطفات من الصور والفيديوهات بمعظم وسائل التواصل الاجتماعي تعبيرا عن سعادتهم بالعرض وقدموا التحية لفريق العمل والتنظيم الجيد داعين الله لهم بمزيد من التألق والنجاح .

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