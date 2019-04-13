بالفيديو محطات وأسرار في حياة الراحل سيد مكاوي تكشفها لأول مرة ابنته بمناسبة ذكرى رحيله ال22

الشيخ سيد مكاوي ، كشفت ابنة الفنان الملحن الشيخ سيد مكاوي السفيرة إيناس سيد مكاوي مسئولة إدارة الأزمات بجامعة الدول العربية، أمس، عن أسرار كثيرة في حياة والدها الراحل الشيخ سيد مكاوي ، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم مع منى الشاذلي والذي يذاع على قناة cbc الفضائية.

وقالت السفيرة إيناس سيد مكاوي أنها فخورة وتعتز بتاريخ والدها الفنان الراحل سيد مكاوي، وان شهر أبريل يوافق ذكر رحيله، حيث يمر عليه هذا العام 22 عام على ذكرى رحيله، وانه من 22 سنة “ضحك علينا وقالنا انه ماشي وما مشيش” لأنه ما زال باقي في نفوسنا وفي حياتنا حتى ألان.

وأكدت ابنة سيد مكاوي أن الفنان الراحل سيد مكاوي أثرى الحياة الفنية بشكل كبير، وترك وراءه 200 لحن من ألحانه، وانه كان له دور فعال في ظهور المسرح القومي وغناء التابوهات وغيرها من جميع الفنون، فغنى للأطفال وغنى الأغاني الحربية، مثل ولحن وغنى.

تعلم ودراسة سيد مكاوي للموسيقى

أما عن تعلم الفنان ودراسته للموسيقى، قالت ابنته انه لم يدرس الفن أو الموسيقى، وانه كان كفيف وهو صغير فكان يذهب إلى الكتاب، وكان شيخ الكتاب أيضا كفيف، فكان يحاول أن يحفظه الدرس أو القران، ولكن الشيخ سيد مكاوي كان لا يحفظ القران بسرعة، فاخترع حيلة لكي يتفادى ضرب وعقاب معلمه فكان “يلبس له مخدة لكي يتفادى الضرب”.

وبعد ذلك التحق سيد مكاوي بالمدرسة، ولكن في المدرسة لأنه كفيف كان مخصص له أن يدرس المواد النظرية، ولا يدرس المواد العلمية والعملية مثل الرياضيات والعلوم، فحزن لهذا القرار وذلك لحبه وشغفه بالعلوم، فاتخذ قرار ترك الدراسة ولم يحصل على اى شهادة مدرسية أو دراسية.

ألحان سيد المكاوي

أضافت السفيرة أيناس مكاوي أن سيد مكاوي عمل ألحان لسيدة الغناء أم كلثوم، وانهما اختلفوا في البداية، ألا أن أم كلثوم طلبته ثانيا وطلبت منه أن يلحن لها أغنية بشرط أن تكون الكلمات كلمات احمد رامي، وافقت أم كلثوم واشتغلوا مع بعض من جديد.

ومن ألحان الشيخ سيد مكاوي أغنية أسماء الله الحسنى والليلة الكبيرة، وأغنية الأرض بتتكلم عربي وأغنية أوقاتي بتحلو غناء المطربة ورده، وأغنية هنحارب ، والمسحراتي، ورباعيات صلاح جاهين وغيرها من الأعمال الفنية والموسيقية التي تخطت 2000 عمل أو لحن.

أفلام سيد مكاوي

وعن أفلام الفنان الراحل سيد مكاوي وأعماله الفنية والسينمائية قالت أن الراحل سيد مكاوي لم يمثل طوال حياته الفنية سوى عمل فني واحد وهو فيلم العروسة الصغيرة وهو بطولة مريم فخر الدين ويحي شاهين وداد حمدي وسعيد أبو بكر.

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