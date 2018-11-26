الزعيم ينتقد مهرجان القاهرة السينمائي ويكشف السبب لعدم حضوره المهرجان

على الرغم من حرص الفنان الشهير عادل إمام على حضور العديد من المهرجانات الفنية، في مصر والمغرب وتونس وغيرها، وكان آخرها حضور مهرجان الجونة السينمائ، فإنه لم يحضر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شأن السنوات الماضية، حيث قال الزعيم عادل إمام في تصريحات صحفية كاشفًا السبب لعدم حضوره المهرجان: “ما يصدر من أنباء حول وجود خلافات بيني وبين إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أو أنني غير داعم لمهرجان بلدي، غير حقيقي”.

السبب الحقيقي

وأضاف عادل إمام موجهًا انتقادات لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالقول : “في حقيقة الأمر أرى أن هذا المهرجان روتيني للغاية، ولا يحمل أي نوع من التجديد والتنوع الفني، فقط أشعر أنه “شغل موظفين.. واجب سنوي لابد من عمله، وبدا هذا واضحًا من خلال حفلات الافتتاح والختام والفعاليات، وهو ما أرفضه شكلًا وموضوعًا”.

ولا تخلو تصريحات الزعيم من الفكاهة والمزاح حيث تابع قائلًا: “عندما أحضر أي مهرجان يتم تسليط الضوء عليّ.. وعدم حضوري سيعطي فرصة لتسليط الضوء على الجيل الصاعد”.

استنكار لموقف الزعيم

ومن جابن آخر استنكر البعض في الوسط الفني عدم حضور الفنان عادل إمام فعاليات المهرجان وذلك على مدار السنوات الماضية، وسط تردد أقاويل في كل عام حول وجود خلافات دائمة بين إدارة المهرجان والزعيم، غير أنه وعلى الرغم من العلاقة الجيدة التي تربط السيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان لهذا العام، بالفنان عادل إمام وتوجيه الدعوة له وتوقعات بحضوره غير أنه لم يحضر متجاهلاً الدعوة.

وكان تردد مؤخرًا أنباء عن رئاسة المهرجان تفيد بأنه كانت تنوي منح جائزة “فاتن حمامة” التقديرية للفنان عادل إمام في الدورة الحالية، ولكن الزعيم ابدى رفضه بزعم ارتباطه وانشغاله في مشروع فني جديد، في وقت رجّح البعض أن يكون رفضه الجائزة أنه يرى تاريخه أكبر من تاريخ سيدة الشاشة العربية.