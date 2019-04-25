اتهم بتعاطي المخدرات ووصيته التي كتبها قبل وفاته معلومات عن طليق حنان ترك

أثار خبر وفاة رجل الأعمال خالد خطاب طليق الفنانة حنان ترك جدلا كبير وصدمة لأصدقائه نظرا لنهايته المأساوية والصادمة خاصتا بعد التكتم على خبر وفاته منذ ثلاثة أشهر وتوفي قبل ثلاثة أيام فقط من الإفراج عنه وفي هذا التقرير سوف نذكر بعض المعلومات عن خالد خطاب.

اتهم بتعاطي المخدرات وهذه وصيته قبل الوفاة.

تزوج من الفنانة حنان ترك وأنجب منها ولدين ثم انفصلت عنه بعد حدوث بعض المشاكل بينهما أثيرت بعض الشائعات من قبل عن نيته الرجوع للفنانة حنان ترك ولكنه أكد في أحد الحوارات الصحفية عدم نيته الرجوع اليها وان هذا مستحيل وانه لم يفكر سوى في نجلية تزوج بعد ذلك من فتاة أمريكية من أصل إيطالي تدعى “ايلين فابريتيو”، وأنجب منها “عائشة رحل عن عمر يناهز 48 عاما.

أما عن أحداث القبض عليه والقضية التي كانت السبب بحبسه كان صرح من قبل نفي كل ما انتشر عنه عندما القت قوات الأمن عليه بشرم الشيخ في منطقة دهب، وهو مرتدي ملابس نسائية ويحاول إغراء أحد الجنود لممارسة الرذيلة معه حيث أوضح أن السبب الحقيقي هو حدوث خلافات بينه وبين أحد الضباط بسبب إهماله تحرير محضر عندما توجه الى القسم لتقديم بلاغ بفقدان حافظة أوراق خاصة به ممثلة في جواز سفر، الجرين كارد الامريكي، ومبلغ مالي .

مشيرا أن الضابط قام بإحتجازه بسبب شكه فيه أنه مواطن اسرائيلي وعندما كذب ادعاءاته تحدث معه بشكل غير لائق وأهانه ، وهو ما رفضه بشدة ، وبعدها حدثت الكثير من المشادات الكلامية أمام الكثير من الشهود من زملائه مؤكدا أن كل الاتهامات كاذبة ويذكر أن خالد خطاب كتب وصيته وقام بإيداعها لدى المحامي جميل سعيد، وطلب فيها أن تقوم الصحفية شهيرة النجار بكتابة قصة حياته لأنها تعرف عنه الكثير.

← إقرأ أيضاً: