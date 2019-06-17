إعلان فيلم النيل الأزرق 2 … ما الذي دفع أكثر من 15 مليون لرؤية البرومو وانتظار الملايين حول الوطن العربي

إعلان فيلم الفيل الأزرق 2 ، لم يتوقع صناع العمل السينمائي الضخم لفيلم الفيل الأزرق ذلك النجاح الباهر والقبول لدى المشاهدين في الوطن العربي والجماهير المصرية خاصة وهذا النجاح الباهر ما شجع صناع الفيلم على القيام بتجهيز جزء ثاني والمسمى الفيل الأزرق 2.

إعلان فيلم الفيل الأزرق 2

بمجرد نزول إعلان الفيلم الجديد الفيل الأزرق 2 وقد وجد القبول والتعطش لمشاهدة الفيلم والذي تقرر موعد عرضة على شاشات السينما في مصر والوطن العربي أجمع، ويتساءل الجميع هل سيكون الجزء الثاني على نفس مستوى الجزء الأول من التشويق والإثارة؟، لذا يبحث الملايين عن برموا فيلم الفيلم الأزرق 2 لمحاولة فهم ما ترمي إليه أحداث الجزء الثانيز

فيلم الفيل الأزرق

دارت أحداث الفيلم في الجزء الأول حول المخدرات وأثرها السلبي على العقل والتي تؤدي إلى هلاوس سمعيه وبصرية وربما تؤدي مع البعض إلى حد الجنون وذهاب العقل، وأشار الفيلم في سياق درامي مشوق عن بعض الأسباب التي تؤدي بالشباب لتجربة ما يهب عقلهم أو محاوله نسيان أمر واقع بدلاً من مواجهة مشاكلهم ومحاولة حلها بطريقة سليمة.

فكرة الجن والتلبس في فيلم الفيل الأزرق

قام فيلم الفيل الأزرق على فكرة أخرى يقع فيها كل المستويات وهي السحر والشعوذة وهو ما أدى إلى تلبس أحد أبطال الفيلم بجن يحاول السيطرة على عقل أحد الأبطال، وكان تداول تلك الفكرة في عمل سينمائي ضخم هو في حد ذاته جراءة كبيرة للتطرق إلى السحر والشعوذة بشكل مغايير لجميع الأفلام التي تحدثت عن هذا الأمر من قبل.

فكرة استخدام الأحرف النورانية في فيلم الفيل الأزرق

لم يسبق أن تناول عمل فني الأحرف النورانية وتأثيرها على التحصن بشكل درامي رائع وهي من الأفكار التي تجسد جراءة غير مسبوقة في الأعمال الدرامية، باختصار فيلم الفيل الأزرق من أروع الأفلام التي قدمتها السينما والتي تناقش جوانب مظلمه لم يتم التطرق لها من قبل.

بروموا فيلم الفيل الأزرق 2

لكل ما سبق يبحث الملايين عن إعلان فيلم الفيل الأزرق في محاولة للتعرف إلى الفكرة الرئيسية والتي يبدوا إنها رائعة والجميع في انتظار عرض الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق للاستمتاع بالفكرة والتمثيل الراقي لأبطال العمل، من المنتظر أن يتم عرض الجزء الثاني من الفيلم في العيد الأضحى القادم.

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