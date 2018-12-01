الفن في أسبوع| أول ظهور لفاروق الفيشاوي بعد علاجه من السرطان ووفاة فنان كبير ورانيا يوسف تعتذر عن فستانها العاري

ننشر لمتابعي نجوم مصرية أبرز أخبار الفن خلال أسبوع، والتي كان منها رحيل أحد الفنانين الكبار وفنانة تنشر صوراً للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعد بدءه في تلقي علاج الكيماوي، وذلك بعدما أعلن منذ أسابيع قليلة عن إصابته بالسرطان، وكذلك نسلط الضوء على أزمة فستان رانيا يوسف الذي وصف بالعاري وكان كذلك بالفعل، وإصدارها لبيان منذ قليل تعتذر فيه عما بدر منها.

زفاف نجلة الفنان صلاح عبد الله

قام الفنان صلاح عبد الله بالاحتفال بزفاف ابنته شروق على أحد رجال الأعمال يوم الخميس، وشهد حفل الزفاف حضور كبير لنجوم الفن “فنانين وفنانات” وسط فرحة كبيرة من عبد الله، والذي تقدم بالشكر لكل من حضر حفل زواج ابنته، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول ظهور لفاروق الفيشاوي بعد تلقيه علاج السرطان

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن قبل أسابيع قليلة عن إصابته بالسرطان، واليوم قامت الفنانة دنيا عبد العزيز بنشر صورة للفنان فاوق الفيشاوي، والتي ظهر فيها بصحبتها هي وعدد من الفنانين أبرزهم الفنان كمال أبو ريه، وذلك في أول ظهور له بعد تلقيه علاج السرطان.

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رانيا يوسف تعتذر عن فستانها العاري

كانت الفنانة رانيا يوسف حديث الرأي العام خلال اليومين الماضيين وتصدرت تريند جوجل وتويتر بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي بفستان عاري من الأسفل وظهور جسدها بشكل أثار الجميع، مما جعل بعض المحامين أن يتقدموا ضدها اليوم ببلاغ للنائب العام يتهموها فيه بالفعل الفاضح وإثارة الغرائز، وتم بالفعل تحديد جلسة 12 يناير المقبل لمحاكمتها، مما اضطرها أن تخرج في بيان اليوم وتعتذر فيه عما بدر منها، مؤكدة أنها خانها التقدير وأنها تؤكد تمسكها بقيم وأخلاق المجتمع المصري، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وفاة الفنان عادل أمين

كما توفي خلال هذا الأسبوع الفنان الكبير عادل أمين بعد صراع مع المرض، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا