التغذية مهمة جداً للجميع ولكن هل من الممكن أن تكون سبب في حدوث ظاهرة مشابهة غالباً تتحكم فيها عوامل وراثية، ولكن حينما يتعلق الأمر بظاهرة حدوث التوأم، التي يكون من الطبيعي حدوث حمل واحد فقط في توأم من ضمن 80 امرأة حامل. ولكن ما حدث في جنوب غرب نيجيريا تمثل ظاهرة فريدة من نوعها حيث ظهرت حالات التوأم بشكل يثير الشك حول السبب الرئيسي في حدوث مثل هذا الكم من التوأم مقارنةً بصغر المدينة.

ولكن حينما تم سأل أهالي القرية الصغيرة المنتشر فيها التوام عن السبب

يقولون أن المغزي يرجع إلي ميلهم لتناول حساء”الباميا”

وهي أكلة مصرية أصيلة عرفها الفراعنة،نظراً لفوائدها العظيمة التي أهمها مكافحة السرطان ،وخفض الكوليسترول الضار، والتمتع بصحة جيدة وعدم الشعور بالإرهاق، ومعالجة الإمساك، وهشاشة العظام . ولذلك يظنون أن حساء الباميا الذين يقومون بإعداده من أوراقها من الأسباب.

بالإضافة إلي طبق حلو يطلق عليه “أمالا”

هي نوع من الحلوي يجمع بين مزيج من البطاطا المقلية والدقيق، ولذلك يساعد النساء علي زيادة الغدد التناسلية وتنشيطها وتحفيزها علي إنتاج التوأم عند الولادة ، فهو بمثابة العامل الكيميائي الذي يساهم على حدوث الظاهرة وخصوصا التوأم المتطابقة.

ومما يوكد ذلك ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”

حيث أصبحت التوأم المتطابقة تتزايد بشكل ملحوظ، والدليل علي ذلك وجود تسع أطفال متطابقين في مدرسة واحدة فقط من ضمن تقريباً مائة طفل في المدرسة بأكملها، أي ما يقرب من نسبة 10%.

ولكن ليس من المعقول أن يكون السبب هو كثرة تناول أطعمة بعينها، في حين أن هذا الطعام يتناوله الكثير من الأفراد من مختلف بقاع العالم، ومع ذلك لم نسمع بحدوث هذه الطاهرة معهم وهذا يوكد أن هناك سبب أخر غير ذلك. وعلي الأرجح هو:

السبب العلمي والجيني

حيث أن الوراثة مع الصدفة تلعب دورها مع مرور السنين، بشكل لم يلاحظ في بدء الأمر ولكن حين التدفيق تم اكتشاف أن الزواج المتكرر من التوائم من بعضهم، يجعل الجينات الوراثية لحدوث التوائم من الممكن حدوثها بشكل أكبر عندهم.

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