أفضل كمبوندات العاصمة الإدارية الجديدة

تحتل العاصمة الإدارية اهتماما كبيرا هذه الفترة وتقبل عليها الكثير من شركات التطوير العقاري المصرية والعالمية وذلك لجودة الموقع الذي يوجد بالقرب من المناطق الحيوية المتعددة كما سوف نتعرف والمزيد من الخصائص التي جعلت أصحاب رأس المال يختارون هذه البقعة من اجعل إنشاء أفضل الكمبوندات هناك.

أين توجد العاصمة الإدارية؟

توجد بالقرب من مدينتي القاهرة الجديدة ومدينة بدر.

كما توجد بالقرب من المطار الدولي.

تستطيع الوصول لوسط القاهرة في غضون ربع ساعة فقط

تقترب من الجامعة الأمريكية على بعد خمس دقائق.

يوجد بالعاصمة الإدارية مجموعة من الأحياء المتميزة مثل حي الدبلوماسيين وحي السفارات والوزارات والقصر الرئاسي.

تقترب أيضا من طريق العين السخنة وطريق القاهرة السويس والطريق الدائري مما جعلها تمتلك شبكة مواصلات كبرى تربط شرق مصر بغربها وتقرب المسافات كثيرا.

تمتلك رقعة ومساحة كبيرة من الأراضي لاستخدامها لبناء مشروعات ناجحة.

العاصمة الإدارية هي المستقبل القادم.

ومن أفضل كمبوندات العاصمة الإدارية ما يأتي:

كمبوند بوكا العاصمة الإدارية.

كمبوند البوسكو العاصمة الإدارية.

كمبوند ميدتاون العاصمة الإدارية.

كمبوند ميدتاون كوندو العاصمة الإدارية.

كمبوند ميدتاون سولو العاصمة الإدارية.

كمبوند كاسيل لاند مارك العاصمة الإدارية.

كمبوند جنوب العاصمة.

كمبوند انترادا العاصمة الإدارية.

كمبوند لافيستا العاصمة الإدارية.

كمبوند ذا سيتي فالي العاصمة الإدارية.

كمبوند ذا لوفت العاصمة الإدارية.

كمبوند دوجا العاصمة الإدارية.

كمبوندلا كابيتال العاصمة الإدارية.

كمبوند أويا العاصمة الإدارية.

كمبوند فينشي العاصمة الإدارية.

كمبوند سوانيو العاصمة الإدارية.

أهم خدمات كمبوندات العاصمة الإدارية: