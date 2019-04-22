أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم منهم من أوصى بحرمان والده من الميراث وأخرى أوصت أن يتحول عزاها ودفنتها الى فرح

يحرص الكثير من الفنانين على كتابة وصيتهم قبل الوفاة والتأكيد على أقاربهم بتنفيذ الوصية ، كما هي وبدون أن يتغير منها شئ وتختلف الوصية من شخص الى أخر فمنهم من يكون هدفه منها الوعظ أو الراحة أو قد يكون تحقيق ما لم يستطيع فعله في حياته، ومن بين هؤلاء الفنانين الذين كتبوا وصيتهم وشددوا على تنفيذها بعد الوفاة .

الفنانة سوزان تميم :

كتبت الفنانة اللبنانية سوزان تميم وصيتها بخط يدها وحرمت والدها من الميراث وطلبت أن تحول كل ممتلكاتها وأموالها الى والدتها وشقيقها ولا أحد أخر سواهما، كما أوصت أيضا بالزكاة وإطعام المساكيين و كفالة اليتم والمساكين وتابعت بالوصية أن تتبعوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن كنت أساءت اليكم والدعاء بالرحمة، وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي”.

الفنانة وردة الجزائرية :

حرصت الفنانة وردة الجزائرية على كتابة وصيتها حيث أوصت بشيء غير تقليدي، وهو كتابة قصة حياتها وأمرت الكاتب محمود معروف بكتابة القصة ، كما اشترطت أن تقدمه المطربة أنغام أو آمال ماهر، لأنها كانت شديدة الإعجاب بصوتهما، كما أوصت بدفنها بمقر رأسها بالجزائر

الفنانة صباح :

إختلفت كثيرا وصية الفنانة صباح وأثارت جدلا كبيرا داخل الوسط الفني وبين جمهورها، حيث قالت ابنة شقيقتها أن الشحرورة أوصت بأن يتحول يوم وفاتها وتشييع جنازتها الى فرح بالطبل والمزمار والدعاء لها .

الفنانة تحية كاريوكا :

كانت تحية كاريوكا وجدت فتاة صغيرة أمام أحد المساجد فأخذت الفتاة وتبنتها، وأوصت الفنانة فيفي عبده برعاية الفتاة بعد وفاتها وأن تتكفل بجميع طلباتها، كما كانت تفعل وبالفعل نفذت فيفي عبده وصيتها وقامت برعاية الفتاة.

الفنان أحمد رمزي :

أوصى الفنان أحمد رمزي أسرته قبل وفاته بدفنه في مقابر بالساحل الشمالي .

الفنان فريد الأطرش:

كان الفنان فريد الأطرش فنان كبير ويحب العزف على العود كثيرا وطلب في وصيته أن يدفن العود الذي كان عليه اسمه معه ، وأيضا أوصى بدفن صورة والدته معه.

الفنانة أم كلثوم :

كتبت كوكب الشرق أم كلثوم في وصيتها قبل وفاتها بأن تذهب كل ممتلكاتها الفنية إلى الشعب وبالنسبة الى ممتلكاتها من أموال وعقارات فأوصت بها الى زوجها وشقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة.

الفنان حسين صدقي:

هو فنان من زمن الفن الجميل له رصيد فني كبير وكتب وصيته وأمر أسرته بتنفيذها بعد وفاته حيث طلب بحرق جميع أفلامه السينمائية وقال لأسرته بالوصية “أوصيكم بتقوى الله.. وأحرقوا كل أفلامي ما عدا فيلم سيف الإسلام خالد بن الوليد.

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