أشرف قطب يكتب : نحن في مركب واحد والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل

ماذا تخبأ الأيام؟ دائما نقول في علم الله علام الغيوب الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا ابناي الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فكل أم يتبعها ولدها .

لا تشمت في أخيك فيعافيه الله ويبتليك

نحن على محيط دائرة نتبادل النقاط، ندور على محيطها بكل ما تحتوية من منخفضات ومرتفعات فسبحان المعز المذل لا تأمن مكر الله ففي الجنة أصاب أدم ما أصاب .

ليس مطلوب منك التضحية بنفسك من أجل نصرة مظلوم، فقط أجعل ضميرك يقظ حي، كلمة طيبة، اقترب منه أسمع له فقد تخلى عنه الشجر والحجر وبني البشر .

وتأكد بأن الدنيا تدور، أحسن الظن ، وأقترب ولا تكن كغيرك مقلدا كن أنت فقط، وقتها فقط ستحترم نفسك وتكبح هواها، الاختلاف في الرأي سنة من سنن الله في خلقه، لا تتهم أحدا بالخيانة عندما يختلف معك وكن على يقين أن حب الوطن فطري موجود ، أبحث عن خيوط الاتفاق وهيا نرتقي ونطور من أنفسنا فيما اتفقنا عليه فلن يرحمنا أعدائنا بالخارج ، كلنا في مركب واحد نبحث عن شاطي الأمن والأمان .

قل كلمة حق لأنك ستبحث يوم ما عن من يقولها في موقف تحتاجها فيه، لا تتهم من تعرض لموقف صعب بأنه إنسان سلبي وابحث عن رصيده الايجابي لديك وتصرف من خلاله .

نسأل الله أن يصلح أحوال البلاد والعباد ، وما ربك بظلام للعبيد .

وصل البشر إلى حد أجبروا فيه الصخر على النطق ” قيل للصخر يوما كن إنسانا قال لا استطيع أن أكون بكل هذه القسوة “

اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين

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