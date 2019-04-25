أسرار في حياة الراحل صلاح ذو الفقار أنقذ السادات وتوفى في أخر مشهد من فيلم الإرهابي

واحد من أحد نجوم زمن الفن الجميل تميز بوسامته وخفة ظله وإصراره على تقديم أعمال مميزة قدم الراحل صلاح ذو الفقار العديد من الأعمال الناجحة التي كانت سببا في شهرته, أحبه الجمهور وتعلق به حتى أخر أيامه بدأ صلاح ذو الفقار مشواره الفني منذ فترة الستينات بتقديم أول عمل فني له في فيلم “عيون سهرانة .

أسرار في حياة صلاح ذو الفقار.

وبعدها توالت أعماله الفنية، فقدم العديد من الأدوار الناجحة التي جمعت بين الكوميديا والرومانسية، ومن بين أشهر أعماله فيلم مراتي مدير عام، الرجل الثاني، غروب وشروق، الأخوة أعداء وغيرهم من الأعمال الناجحة تخرج الراحل صلاح ذو الفقار من كلية الشرطة ثم عمل فيها مدرسا وبعدها إستقال وتفرغ للفن نشأ صلاح ذو الفقار وسط أسرة فنية، فشقيقاه هما المخرجان عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقارتزوج 4 مرات أثنين من الوسط الفني وهما الفنانة زهرة العلا، والفنانة شادية .

تهريب السادات .

ذكر في حوار سابق له أنه كان بطل الجامعة في الملاكمة وحصل على جائزة كأس الملك سنتين روى الكاتب محمود معروف واقعة مثيرة في حياة صلاح ذو الفقار أثناء عمله بالشرطة في كتابه “روائع النجوم ” ، حيث قال إنه في شهر يناير تعرض أمين عثمان للاغتيال في القاهرة، وحينها قامت السلطات الأمنية بإلقاء القبض على عدد كبير من المشتبه بهم، كما أستعانوا بضباط من مديريات الأمن القريبة من العاصمة، وكان من بينهم صلاح ذو الفقار ، وأثناء ذلك التوقيت كانت مهمته حراسة المتهم، ، محمد أنور السادات وقتها في سيارة الترحيلات.

وقام وقتها السادات وحكى له أنه من ضباط القوات المسلحة وتم فصله من الخدمة بسبب اغتيال أمين عثمان وبعض عملاء الإنجليز، وتعاطف معه ذو الفقار وحاول تهريبه أكثر من مرة الأولى في سجن مصر العمومي، أما الثانية في قاعة محكمة باب الخلق للجنايات، ولم ينجح في المرّتين ونجح في الثالثة، وذلك في مستشفى مبرة محمد علي الخيرية وبناء على ذلك تمت محاكمته ، وبعدها تدخل وزير الحربية والداخلية حيدر باشا، وطلبه، ضمن مجموعة من الرياضيين، للالتحاق بفريق الملاكمة بنادي الزمالك، ليستطيع أن ينجو من تلك الورطة.

وفاة صلاح ذو الفقار.

وفاة صلاح ذو الفقار توفي في مثل هذا اليوم 22 – 12 -1993 عن عمر يناهز 67 عاما أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم الإرهابي نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجأة

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