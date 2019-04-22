أسباب إعتزال ميرفت علي الشهيرة بهالة في فيلم الحفيد وظهورها بعد مرور أكثر من 40 عاما

لم ينسى الكثير دورها في فيلم الحفيد استطاعت أن تجذب الأنظار إليها ببراعتها وخفة ظلها وموهبتها الفنية بالرغم من صغر سنها جسدت دور هالة ابنة الفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة كريمة مختار في فيلم الحفيد واشتهرت بجملتها الشهيرة وهي “انا عايزة جوزي هو اللي يولد”.

أسباب اعتزال طفلة الحفيد الفن.

قدمت أيضا مجموعة من الأفلام السينمائية وهي يا رب توبة، شوف سكر بتعمل إيه، غابة من السيقان، والحب الأول والأخير، ومسلسل إلا الدمعة الحزينة إنها الفنانة ميرفت وبعدها اعتزلت الفن نهائيا تاركة ورائها ألاف المعجبين بفنها صرحت من قبل الأسباب التي جعلتها تعتزل الفن حيث أوضحت من خلال استضافتها ببرنامج مساء دي أم سي مع الإعلامية إيمان الحصري أنها كانت ترغب في التفرغ لدراستها بعد أن عملت في الفن لمدة 6 سنوات فقط.

حيث إنها كانت تذاكر أثناء تواجدها داخل الاستوديو، وكانت تأتى من المدرسة إلى الاستوديو للتصوير قبل العودة إلى المنزل لذلك فضلت الاعتزال والتفرغ لدراستها أما عن حياتها الشخصية فحصلت على بكالوريوس التجارة، جامعة عين شمس وهي الآن أم لولدين هما عبد الرحمن وعلي، في مرحلة التعليم الجامعي حاول الفنان أحمد زكي أن تعود للفن مرة أخرى بعد أن قدمت معه أخر عمل فني لها وكان مسلسل الا دمعة حزينة ولكنها أصرت على موقفها لانها لا تستطيع التوفيق بين دراستها والعمل الفني

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