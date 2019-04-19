أحمد خليل يكشف عن سبب طلاقه لسهير البابلي وزواجه من ألمانية

كشف الفنان أحمد خليل من خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامجه باب الخلق العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياته، ومنها أسباب طلاقه من الفنانة سهير البابلي بعد عامين من زواجهما حيث قال أن السبب يرجع لتربيته الريفية حيث قال كان وقت زواجه منها ممثل صغير وهي كانت نجمة وفنانة كبيرة، و لم يستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وأنها ليست نجمة في بيتها وحدثت بعض الخلافات وانتهت بالطلاق..

أحمد خليل يكشف أسباب طلاقه.

مؤكدا ان سهير البابلي إنسانة عظيمة ويكن لها كل الإحترام وأنهما بالرغم من انفصالهما تربطهما علاقة صداقة قوية وتابع أنه تزوجها بعد خلاف بينهما في بداية أول عمل فني جمعهما سويا وبعد انتهاء تصوير العمل تزوجنا أما عن زواجه من ألمانية قال انه تعرف عليها بالصدفة بعدما إستضافها شقيقه بمنزله فترة من الوقت وتعرفها عليها وتزوجها بعدما طلبت منه والدته هذا لافتا انه كان في أول الأمر رافض للزواج ولكنه أعجب بها عندما شاهدها من ظهرها .

ويذكر أن أحمد خليل قدم الكثير من الأعمال السينمائية المتنوعة بالمسرح والسينما والتلفزيون ولاقا إقبالا شديدا ، تخرج من معهد السينما بدايته الفنية كانت مع الفنان كرم مطاوع بفرقته وقدم الكثير من المسرحيات مع ألمع النجوم وقتها وشارك بحوالي 9 مسرحيات وبعدها قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية .

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