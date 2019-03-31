زيادة الأجور-مع زيادة الأجور كم سيصبح راتبك في يوليو القادم؟

كشفت وزارة المالية يوم السبت الموافق 30/3/2019 عن مفاجأة سارة للعاملين بالدولة، حيث تحدثت عن سلسلة من التغيرات الحادثة في مرتبات العاملين في الدولة وذلك تبعا للقرارات الرئاسية الصادرة من قبل الرئيس السيسي والتي سينتج عنها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه, على أن يتم تطبيق القرار في شهر يوليو المقبل.

وأعلنت الوزارة أن التكلفة المتوقعة من تلك القرارات تبلغ حوالي 60 مليار جنيه تشمل نحو 30 مليار جنيه لزيادة الأجور والمرتبات, وضخ حوالي 28.5 مليار لزيادة المعاشات, بجانب مليار جنيه لضم 100 ألف أسرة جديدة غير قادرة في برنامج التكافل والكرامة.

وتتضمن القرارات الرئاسية لزيادة الأجور ما يلي:

1-رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من المدنيين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليزيد من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا, وبالتالي فإن نسبة الزيادة حوالي 66%.

وتوضح تلك الجداول التغيرات التي ستطرأ علي جميع الدرجات الوظيفية:

2-أما عن العلاوات الدورية فستكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا وذلك للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعدما كانت 65 جنيها شهريا العام الماضي, بجانب علاوة خاصة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعدما كانت 65 جنيها ماضيا.

3-أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فالزيادة المقررة لهم 15% بحيث يكون الحد الأدنى 150 جنيها شهريا على أن يتم رفع الحد الأدنى إلى 900 جنيها شهريا.