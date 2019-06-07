أصيب عدد من الفنانين المصريين بأزمات ووعكات صحية خلال شهر رمضان المبارك، مما أدي إلى نقل بعضهم إلى المستشفى، بينما رقد البعض الأخر في غرفات العناية المركزة نتيجة لارتفاع دراجات الحرارة المرتفعة في الأيام الماضية وتأثير الصيام عليهم لتلقي العلاج اللازم والسيطرة على حالتهم الصحية.

وسوف نعرض لكم في السطور التالية النجوم المصريين الذين تعرضوا للازمات الصحية والتي تم نقلهم إلى المستشفى.

عزت ابوعوف

تعرض الفنان عزت ابوعوف لازمة صحية شديدة، حيث تم نقله للعناية المركزة بإحدى مستشفيات الدقي، وصرحت عائلة النجم عزت ابوعوف عن حالته قائلة أن الحالة حرجة جدا مطالبين من محبين وجمهور الفنان الدعاء له بالشفاء.

مصطفي حشيش

بعد خروج الفنان مصطفى حشيش من المستشفى بعدة أيام اثر اجراء العملية الجراحية المياه على الرئة أصيب بمضاعفات نتيجة العملية التي اجراها وتم نقله للعناية المركزة مرة اخرى لتلقي العلاج والاطمئنان عليه من التعرض لمضاعفات اخرى.

أنغام

أصيبت المطربة الشهيرة أنغام بوعكة صحية تسببت في دخولها المستشفى، حيث تعرضت المطربة لإجهاد وهبوط حاد أثناء الصيام بسبب البروفات الغناء التي كانت تجريها، وصرحت المطربة عبر حسابها على موقع “الانستجرام” عن تحسن حالتها الصحية قائله “أنا بخير”.

سهير البابلي

تعرضت الممثلة الكوميدية سهير البابلي لمشاكل صحية في شهر رمضان، حيث تم تقلها للعناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، وخرجت الفنانة سهير من المستشفى بعد تلقيها العلاج والاطمئنان على حالتها.

رجاء الجداوي

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أثناء زيارتها لدبي بجفاف شديد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة في الأيام الماضية، مما أدت إلى ارتفاع ضغط الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم، حيث دخلت على اثرها المستشفى لكي تتلقى العلاج اللازم.

احمد فهمي

أصيب الفنان احمد فهمي بإرهاق وتعب شديد خلال تصوير مسلسل “الواد السيد الشحات”، حيث كان يعمل اكثر من 20 ساعة يوميا ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة تعرض لوعكة صحية أدت لانخفاض ضغط الدم، حيث خرج فهمي عقب تلقيه العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

محمد نجم

تعرض الفنان الكوميدي محمد نجم لجلطة دماغية في أواخر شهر مايو جعلته يرقد في غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات بالدقي، حتى توفى في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك من عمر يناهز 75 عام بعد صراعه مع المرض.

مجدي البحيري

خلال تصوير الفنان مجدي البحيري المشاهد الأخيرة من مسلسل “أبو جبل” سقط مغشيا عليه، فنقل إلى المستشفى وعقب اجراءات الإسعافات اللازمة وعمل الفحوصات والأشعة طالب الأطباء بإعطاء البحيري الراحة اللازمة، بعد الإرهاق والتعب الشديد الذي تعرض له الفنان بعد القيام بالتصوير لأكثر من 16 ساعة متوالية.

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