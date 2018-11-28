وفد البحرية المصرية في زيارة لهيئة قناة السويس

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، وفدًا من أبطال البحرية المصرية من الدفعة 20 بحرية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية بحضور عدد من قيادات الهيئة.

في كلمته، رحب الفريق مُهاب مميش بالدفعة 20 بحرية، وأكد على سعادته بانتمائه للكلية البحرية والتي كانت لها بصمة واضحة في الزود عن سواحل مصر ومياهها الإقليمية، وتحديداً الدفعة 20 بحرية والتي تلقب بـ “النجم الساطع” في الكلية البحرية، موضحاً أن توليه قيادة القوات البحرية المصرية هو شرف عظيم حظي به، وأكد على أن الدولة لا تبخل بجهد في تطوير ورفع كفاءة البحرية المصرية وتزويدها بأحدث القطع وعلى رأسها حاملتي الطائرات المسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات.

كما أشار الفريق مميش إلى أن الدولة المصرية وضعت نصب عينها تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس لرفع كفاءتها وزيادة أبعادها وأعماقها ومناطق الازدواج بها، وذلك إدراكاً منها بالأهمية الاستراتيجية القناة وسعياً لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها، بتنمية المنطقة المحيطة بها وتحويلها إلى مركز لوجسيتي وصناعي عالمي لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة والاستفادة من حجم البضائع الهائل الذي يعبر القناة والذي تجاوز مليار طن خلال العام الماضي.

خلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية.

في ختام الزيارة، قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس للسيد اللواء محمد إدريس وللسيد اللواء عبد العظيم طعواش، ثم دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في القناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية، وفي المقابل قام اللواء محمد إدريس بتقديم درع الدفعة 20 بحرية للسيد رئيس الهيئة تقديراً لإنجازاته وجهوده.