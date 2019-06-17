وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط اثناء محاكمته في التخابر

توفي الرئيس المعزول محمد مرسي العياط اثناء محاكمته في التخابر ، وذلك يوم الاثنين الموافق 17يوليو2019 حيث اصيب بنوبه قلبية ادت الي وفاته وذلك اثناء محاكمة قضية التخابر خارج البلاد مع جهات اجنبية ومنظمات اخري.وفور ان رفع القاضي الجلسة اصيب محمد مرسي العياط باغماء اثر نوبة قلبية ادت الي وفاته .

وفاة محمد مرسي العياط

رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي العياط يبلغ من السن 63 عام ويستوطن 83 شارع السبعين وهو شارع متفرع من شارع التسعين القاهرة الجديدة وآخر أ شارع أبو بكر الصديق خليل بجامعة بالزقازيق هذه البينات التي اجاب عليها الدكتور محمد مرسي العياط اثناء التحقيق معه في التهم الموجهه له ولم يجب عن اي سؤال اخر اثناء التحقيق معه سوي بكلمات موحده وهي أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية.توفي محمد مرسي العياط اليوم الاثنين وكان قد نسب اليه عدد من الجرائم التي ارتكبها بحق البلاد والتي منها

التخابر مع من يعملون الدول الاجنبية ولصالحهم

افشاء اسرار الدفاع الخاصة بالبلاد

اختلاس اوراق ذات صلة بمصلحة البلاد والمصالح القومية

العمل علي تشجيع الارهاب

الاعتداء علي مؤسسات الدولة الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين

بعض الاسئلة التي وجهة لمحمد مرسي العياط اثناء اتهامه في هذه التهم

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهام «تلونا عليه الاتهامات الواردة بهذا التحقيق»؟ ج: أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية. س: على من تعرض المستندات والأوراق المتعلقة بتسليح القوات المسلحة المصرية داخل مؤسسة الرئاسة إبان فترة رئاستك للبلاد؟ ج: أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية. س: بأى مكان تحفظ لمؤسسة الرئاسة المستندات المتعلقة بتسليح القوات المسلحة المصرية. ج: أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية. س: ومن المسئول عن حفظ المستندات الخاصة بتسليح القوات المسلحة المصرية؟ ج: أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية س: وهل من الجائز نقل أى أوراق أو مستندات تعد سرا من أسرار الدفاع عن البلاد خارج المقر الرئاسى إبان فترة رئاستك؟ ج: أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية. س: وهل من الجائز أن تعرض الأوراق والمستندات التى تعد سرا من أسرار الدفاع على أى شخص من العاملين بمؤسسة الرئاسة خلاف رئيس الجمهورية؟ ج: أرفض التحقيق معى لمخالفته للنصوص الدستورية. س: وما مدى أهمية وسرية المعلومات والأوراق التى تتضمن سرا من أسرار الدفاع عن البلاد؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: وهل الأوراق والوثائق الصادرة عن المخابرات العامة المصرية والموجهة إلى رئاسة الجمهورية تعرض عليك إبان فترة رئاستك للبلاد؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ومن الذى يقوم بحفظ هذه الوثائق والأوراق عقب ورودها إلى مؤسسة الرئاسة إبان فترة رئاستك؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: وهل الأوراق والوثائق الصادرة عن المخابرات الحربية المصرية والمتضمنة معلومات عن التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوزان العسكرى الإسرائيلى ومعلومات عن أعضاء الحكومة الكينسيت الإسرائيلى، تعرض عليك إبان فترة رئاستك للبلاد؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: وما أهمية هذه المستندات من وجهة نظرك باعتبارك ؟؟؟ وأن توليت رئاسة البلاد؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت بمحضر هيئة الأمن القومى المؤرخ 11/6/2014، من أن وفى أعقاب تنصيبك لرئاسة الجمهورية تم تعيين العديد من العناصر التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لمؤسسة الرئاسة، وتم ترسيب العديد من المعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة للعديد من الجهات الأجنبية؟ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت لهذا المحضر من أنه تم رصد قيام المتهم أمين عبد الحميد الصوفى، السكرتير الخاص بك، بالتنسيق مع عناصر التنظيم الإخوانى وعلمك وبتوجيهات منك بتسريب كل المعلومات التى تعد سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد قبل وخلال ثورة 30/6/2013؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت بذات المحضر من أن تسريب تلك المعلومات لتنفيذ مخططات التنظيم الدولى الإخوانى للإضرار بالأمن القومى المصرى وأمن الجهات والهيئات السيادية للبلاد؟

ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت بذات المحضر من قيام المتهم أمين الصيرفى وبعلمك إبان رئاستك للبلاد تسريب التقارير الواردة من القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى والرقابة الإدارية وجهات أخرى بالدولة؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت بذات المحضر من أن المتهم أمين الصيرفى قام بنقل هذه المستندات خلال شهر يونيو 2013 من مقار الرئاسة إلى منزله الخاص وقام بتسليمها لنجلته المتهمة ؟؟؟ الصيرفى ولحين صدور تعليمات لها من التنظيم الدولى للإخوان لتسريبها؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما علاقتك بالمتهمين علاء عمر وإبراهيم هلال وأحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى وإسماعيل ثابت وخالد حمدى رضوان؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب.

س: ما قولك فى الثابت بذات المحضر أن الأردنى ملاك سبلان من عناصر التنظيم الدولى الإخوانى، وتعمل بقناة الجزيرة القطرية التى تعد وأجهزة أمامية للأجهزة القطرية، وتعمل لصالح المخابرات القطرية؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت بذات المحضر من أن المتهم علاء سبلان وبناء على تعليمات وتوجيها التنظيم الدولى الإخوانى قام بتسريب ونقل هذه المعلومات والبيانات المتعلقة بالمصالح القومية للبلاد لقناة الجزيرة القطرية، وأنه حصل على مبلغ خسمين ألف دولار مقابل ذلك؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: ما قولك فى الثابت بذات المحضر ؟؟ البيان من المستندات والوثائق السابق الإشارة إليها تم تسليمها لقناة الجزيرة القطرية وأن ما تتضمنه هذه الوثائق والأوارق من معلومات لها الكثير من الآثار السلبية على الأجهزة السيادية والأمنية المصرية، ولها تأثيرها البالغ على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية؟ ج: أنا برفض التحقيق معى لذات الأسباب. ملحوظة: حيث قمنا بالتنبيه على المتهم الماثل بإبداء كل ونوعية ودفاعه إلا أنه تمسك برفضه التحقيق معه. س: ما قولك فى الثابت بمحضر تحريات الأمن الوطنى المؤرخ 23/3/2014 من أن المتهم علاء عمر سبلان التقى بفندق شيراتون الدوحة محمد بن جاسم، وزير خارجية دولة قطر السابق، إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار لقناة الجزيرة، وأحد ضباط المخابرات القطرية، وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على نقل أصول هذه المستندات من داخل جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار. ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. ملحوظة: حيث قمنا بعرض المستندات المضبوطة بحوزة المتهم محمد عادل كيلانى على المتهم الماثل بها رفض التحقيق ومعه أو إبداء أى ملاحظات عليها. تمت الملحوظة س: أنت متهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية وهى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والاقتصادى والمصالح القومية للبلاد؟ ج: أنا ج: برفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: كما أنك متهم بتسليم من يعملون لمصلحة دولة أجنبية وهى دولة قطر سرا، من أسرار الدفاع عن البلاد؟ ج: برفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: كما أنك متهم بإخفاء واختلاس أوراق تتعلق بالمصالح القومية للبلاد؟ ج: برفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: كما أنك متهم بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاعتداء على مؤسسات الدولة والحقوق والحريات الشخصية للمواطنين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أهدافها؟ ج: أرفض التحقيق معى لذات الأسباب. س: هل لديك أقوال أخرى. ج: برفض التحقيق معى لذات الأسباب. ج: رفض التحقيق معه والتوقيع. ملحوظة: والدفاع الحاضر مع المتهم طلب إخلاء سبيل المتهم وتلا مبررات الحبس الاحتياطى.

تمت الملحوظة. انتهاء التحقيقات أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم

واغلق المحضر وقرر حبس المتهم الدكتور محمد مرسي العياط لمدة خمسة عشر يوم وكان هذا في عام 2013 وتوالت القضايا والتهم الموجهه للدكتور محمد مرسي وشاهد عدد من المحاكمات والجلسات حتي شهد اخر محاكمة اليوم وانتهت بوفاته .

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