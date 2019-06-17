وفاة محمد مرسي الرئيس السابق لمصر خلال جلسة المحاكمة

أعلنت العديد من المصادر في دولة المملكة العربية السعودية عن وفاة الرئيتفاصيس السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وقطر ، وقد أعلن التلفزيون الرسمي لدولة جمهورية مصر العربية عن وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية ، عن عمر يناهزه عاماً ، وقد أكد التلفزيون على انه سوف يتم نقل الرئيس السابق إلى المستشفي من أجل أن يتم إتخاذ كافة التدابير اللازمة .

تفاصيل وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

كشفت العديد من المصادر الصحفية في جمهورية مصر العربية على أن محمد مرسي قد توفى خلال جلسة محاكمته ، حيث كانت تعقد المحكمة ، وأثناء المحاكمة طلب مرسي الحديث وقد سمحت له المحكمة بذلك ، بعد أن تحدث لدقائق ، وقد تم رفع الجلسة ، وقد كشفت المصادر أثناء وجود المتهم في داخل القفص سقط أرضاً مغشياً عليه ، وتم نقله فوراً للمستشفي وتبين وفاته ” .

نبذة بسيطة عن محمد مرسي

يعتبر محمد مرسي أحد أبرز القادة السياسين داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات المصرية حاليا . فاز مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، بفارق بسيط على منافسه الفريق أحمد شفيق. لم يستمر مرسي في الحكم إلا لعام واحد، إذ أعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، عزل مرسي من منصبه في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، في أعقاب التظاهرات الكبيرة التي خرجت تطالب بعزله .

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