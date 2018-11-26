وفاة الفنان القدير “عادل أمين” وحالة من الحزن تُسيطر علي الوسط الفني

أعلن الفنان “سامي مغاوري” وكيل نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان القدير عادل أمين صباح اليوم الموافق 26 نوفمبر، في مستشفي الشفاء بعد صراع مع المرض عن عُمر يناهز 83 عام، وسيطرت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني علي فراقه، إنه فنان مصري من محافظة الإسكندرية ولتعلقه الكبير بالفن قام بإغلاق مكتب المحاماة الخاص به، وذهب إلي القاهرة للإقامة بها، وبالفعل بدء مسيرته الفنية في فترة السبعينات من القرن الماضي بأدوار بسيطة، وحقق نجاحاً عظيماً وبدء أنطلاقته في فترة الثمانينات بمشاركته عدة أدوار تليفزيونية مُميزة، وعرفه العديد من الجماهير وأصبح لدية مُتابعين ومُحبين كثيرة.

وفاة الفنان القدير عادل أمين:-

توفي الفنان عادل أمين صباح اليوم الإثنين في مستشفي الشفاء، وأكد الممثل “سامي مغاوري” أن نقابة المهن التمثيلية تتابع مع أسرة الراحل الإجراءات التي تتعلق بالجنازة وموعد تشييع جُثمانه، ومكان إقامة العزاء، وإنه سيتم دفنه في مقابر الأسرة بالإسكندرية.

نبذة عن الفنان الراحل عادل أمين:-

الفنان عادل أمين من مواليد الإسكندرية ولد 20 أكتوبر عام 1935، حيث كان من صغرة مُتعلقاً بالتمثيل وعندما كان يبلغ من العمر 8 سنوات شارك بالتمثيل في مدرسته، وتخرج من مدرسة رأس التين الثانوية بمُحافظة الإسكندرية، وكانت ذلك المدرسة نفس المدرسة التي تخرج منها الزعيم “جمال عب الناصر”، وألتحق بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية وتخرج منها ومارس المُحاماة لفترة.