توفي منذ قليل الرئيس السابق محمد مرسي العياط اليوم الاثنين من شهر يونيو 2019 عن عمر يناهز 67 عام، وذلك اثناء محاكمته في قضيته “قضية التخابر”، حيث طلب الدكتور محمد مرسي الحديث، توفي علي أثرها، والأن تم نقل الجثمان الي المستشفي وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمه.

وذكر التليفزيون المصري ان بعدما القي محمد مرسي حديثه واثناء رفع الجلسه، اُصيب الدكتور محمد مرسي بنوبة قلبية حادة.

قضية التخابر

قررت محكمة الجنايات إعادة محاكمة 22 متهم من جماعة الاخوان الارهابية، يتقدمهم محمد مرسي، وذلك بقضية التخابر التي ارتكبها 22 متهم مع منظمات وجهات خارج البلاد.

اسند قاضي التحقيق للمتهمين بقضية التخابر ارتكاب العديد من الاعمال الارهابيه داخل البلاد، وتمويل الارهاب، وافشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدول اجنبية، وارتكاب افعال تؤدي للمساس بوحدة البلاد.

اظهرت التحقيقات بأن المتهمين اتحدوا ايضاً مع جماعات ارهابيه اخري في سيناء، لتنفيذ ما تدربوا عليه، وتأهيل عناصر اخري الي الذهاب الي دول اجنبية لأخذ دورات عن كيفية اطلاق الشائعات، لخدمة اغراض تنظيم الاخوان، وأيضاً فتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

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