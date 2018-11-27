وزير التعليم يُعلن تدريس اللغة الفرنسية فى نظام التعليم الجديد من الصف الأول الإعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال توقيع بروتوكول مشروع تدريب معلمي اللغة الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر بأن النظام الجديد فى التعليم يتضمن تدريس لغة ثانية للطلاب اعتباراً من الصف الثالث الإعدادي وفى الأغلب أنها ستكون اللغة الفرنسية، وقد جاء ذلك فى احتفال

وقد أشار الدكتور طارق شوقي بأن تحسين تعلم اللغة الفرنسية أمر مهم للغاية وأن الحكومة الفرنسية تساعد وزارة التربية والتعليم فى ترجمة كتاب الباقة متعددة التخصصات للمدارس الفرنسية فى مصر فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، ويأتى تدريب معلمي اللغة الفرنسية بالتعاون بين السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي.

وأكد الدكتور طارق شوقي بأن اللغة الفرنسية هى إحدي اللغات الرسمية فى الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي وهى من لغات التواصل المهمة حول العامل، وأن الهدف من استخدام اللغة هو التواصل، ويعتبرا لتواصل من أهم أهداف نظام التعليم الجديد، وقد طالب وزير التربية والتعليم بتدريس اللغة الفرنسية كلغة ممارسة وذلك للتعمق فى الثقافة الفرنسية وعدم الاكتفاء بحفظ بعض القواعد والكلمات فى اللغة الفرنسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن مشروع تدريب المعلمين بالتعاون مع السفارة الفرنسية رائع للغاية ويحتاج للمتابعة المستمرة ووضع خطة تضمن استمرارية هذا المشروع، وقد حضر توقيع البروتوكول السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومعلمي اللغة الفرنسية المطبق عليهم مشروع التدريب.