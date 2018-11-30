وزارة المالية تُقرر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية والغير أساسية

قررت وزارة المالية اليوم الجمعة 30 نوفمبر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية والسلع الغير ضرورية، حيث قررت الوزارة بأن يخضع سعر الدولار الجمركي على هذه السلع لسعر صرف الدولار فى البنك المركزي، وقد جاء ذلك فى بيان رسمي للوزارة حيث أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط بأنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وذلك بعد عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمد معيط بأنه تسهيلاً على المواقع الجمركية سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي على الشهر السابق وهو ما يضمن بأن يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر، وأضاف بأن سعر الدولار الجمركي الجديد الذى سيطبق على السلع الترفيهية سوف يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية حيث أن هذه السلع لن تتمتع بسعر الدولار الجمركي المخفض وهو 16 جنيهاً للدولار.
وأشار الدكتور محمد معيط بأن السلع الترفيهية والغير ضرورية التى سيتم تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد على سبيل المثال هى الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب، والخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، والتليفونات المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر بكافة أنواعها، وبعض أنواع الأحذية، وبعض قطع الأثاث، وسيارات الركوب، والموتوسيكلات، والتكاتك، وسوف يتم تطبيق سعر الصرف الدولار الجمركي الجديد اعتباراً من أول ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2018.
واختتم الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه لن يتم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والمدخلات فى الصناعات حيث سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه لجميع السلع الضرورية والاستراتيجية.
التعليقات
احنا رايحين علي فين
حديث/ فتح القسطنطينية خروج الدجال/ عندما فتح محمد الفاتح قسطنطينة ظهر امير روماني شرس متعطش للدم كان لا ينام حتى يشرب كأسا منه يقال له الدراكيولا كان يقاوم الخلافة بشراسة لكنها تمكنت من اسره فهاجر احفاده حتى صاروا ملوك جزيرة بريطانيا التي قويت واستطاعت تجريد الخلافة من اقطارها وعملت منهم دويلات اسراإيل احدها واستعمروا العالم ولا زالو يتحكمون وصنيعتهم امركا به الى اليوم فليس هناك الدجال الأاخرالذي تتخيلونه / افيقوا / 70الفا من يهود اصفهان قد تبعوا الاعورموسى ديان الى فلسطين وقد مات وبقيت دويلته/ .مهدي السنة يستقبل عيسى في دمشق لانه لم يحرر القدس بعد بل عيسى ع السلام هو من يقودنا لتحريرها بعد ان يذوب له الدجال اي يقر الغرب لعيسى بالاسلام ويتخلى عن صنيعته اسرائيل يقودنا عيسى لتحريرها ويقتل خليفة الاعور بباب لد مطارها قرب القدس /جنة الدجال هي الكهربأ والنفط بدونهما لايطيق العالم الحياة وقد اكتشفهما وطورهما كما ترون ومكن اليهود بفلسطين لهذا فالمهدي السني قريب قريب / بعد200سنة يضرب نيزك الارض عند القطب فيزدادميلان محورها المائل اكثر حتى ينعكس القطبان فينعكس ايضا الشرق والغرب فيفاجأ الناس بالشمس تسير نحو المشرق بدل المغرب فيقفل باب التوبة فيعمد الذين يئسوا للتخلص من المؤمنين فتلكم الريح والقيامة بعدها ب 120 عاما / وباعتبار حديث عمر الدنيا 7الف سنة نصفها لمن مضى ونصف الباقي لبني اسراإيل ومثلها 1750سنة للمسيحيين والمسلمين اي ان القيامة كان يفترض ان تقوم عام 1750 م لولا الزيادة 500في عمر امة الاسلام وربما تقوم الساعة عام 1750 هجري كما لمحت حسابات قيمة احرف بدايات بعض سور القرأان كماذكر ابن حجرفي فتح الباري شرح صحيح البخاري اما الصور الذي ينفخ بالقيامة فهو ما يسميه الفلكيون الثقب الاسود يصعق بشواظه كل الاحياء اذا اقترب من الارض ثم يقترب اكثر فيدحوها حتى يغطيها البحر لينبت فيه الاموات استنساخا بدليل (غرلا) من عجب الذنب ثبت ان الدئنئيه DNAلا يبلى ولو بالحرق / qasm.org /
مش ناقصين. و الله العظيم. كل. ده بيتحط ع دماغ الناس العاديه. و الله حرام
ياخوفى لتكون لعبه جديده لتحرير سعر الدولار الجمركى على السلع العاديه هو احنا لاقيين السلع الضروريه لما يبقى عندنا سلع ترفيهيه
حسبي الله ونعم الوكيل
هو كلام غريب وفى غير محله احنا لا يوجد عندنا سلع ترفيهية عشان ترفع الدولار الجمركى عليها وكل المستوردين فى مصر بيحسبوا الدولار على المستهلك بى ٢٠ جنيه سواء لتمن المنتج أو الجمرك فحضرتك بتتكلم كلام لأهل المريخ عرفت ليه السلع فى مصر سواء مستوردة او محلية بقى سعرها نار ليه لكن رابط عيشتها بالراجل الأخضر ربنا يقصف عمره
المستوردين بيحسبوا على المستهلك الدولار بـ 20 جنيه ولكن المستورد كان بيدفع 16 جنيه على الدولار .. فكده جشع من المستورد … يبقى الأولى أنه يدفع بسعر الصرف فى البنك المركزي