وزارة المالية تُقرر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية والغير أساسية

قررت وزارة المالية اليوم الجمعة 30 نوفمبر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية والسلع الغير ضرورية، حيث قررت الوزارة بأن يخضع سعر الدولار الجمركي على هذه السلع لسعر صرف الدولار فى البنك المركزي، وقد جاء ذلك فى بيان رسمي للوزارة حيث أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط بأنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وذلك بعد عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد معيط بأنه تسهيلاً على المواقع الجمركية سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي على الشهر السابق وهو ما يضمن بأن يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر، وأضاف بأن سعر الدولار الجمركي الجديد الذى سيطبق على السلع الترفيهية سوف يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية حيث أن هذه السلع لن تتمتع بسعر الدولار الجمركي المخفض وهو 16 جنيهاً للدولار.

وأشار الدكتور محمد معيط بأن السلع الترفيهية والغير ضرورية التى سيتم تطبيق سعر الدولار الجمركي الجديد على سبيل المثال هى الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب، والخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، والتليفونات المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر بكافة أنواعها، وبعض أنواع الأحذية، وبعض قطع الأثاث، وسيارات الركوب، والموتوسيكلات، والتكاتك، وسوف يتم تطبيق سعر الصرف الدولار الجمركي الجديد اعتباراً من أول ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2018.

واختتم الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه لن يتم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والمدخلات فى الصناعات حيث سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه لجميع السلع الضرورية والاستراتيجية.