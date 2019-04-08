وزارة الزراعة تتحرك ضد الثعابين السامة بعد وفاة فلاح المنوفية

شهدت قرية ميت برة بمركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية حالة وفاة لفلاح نتيجة لدغة ثعبان سام اثناء قيامه بعمله بالأرض الزراعية الأمر الذى دفع وزارة الزراعة ممثلة فى شخص الدكتور محمد القرش “المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة” الى الاعلان عن قيام الوزارة بالدفع بفرق متخصصة فى التخلص من الثعابين، وكذلك التواصل مع مديريات محافظة المنوفية منوهاً ان الوزارة حريصة على حياة الفلاحين، وتسعى للحفاظ عليهم وحمايتهم.

فيما أضاف الدكتور محمد القرش انه يجب الحفاظ على حالة النظافة العامة بالأراضي الزراعية، ومحاولة التخلص من أسباب تواجد الحشرات بها لكونها المسبب الرئيسى لوجود الثعابين بصفة عامة حيث تتخذ الثعابين من البيئة الغير نظيفة كمأوى خاص لها فيما أكد العديد من المختصين ان اللدغة من الممكن ان تكون ناتجة عن حالة ارتفاع الطقس التى تمر بها البلاد، وان انواع الثعابين السامة المتواجدة فى الوجه البحرى بشكل عام تنحص فى الحيه المقرنه، والحيه القرعه.

فيما جاءت تصريحات الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام مديرية الصحة أن حالة وفاة لمواطن يدعى “أسامة الجناينى” قد تم تسجيله اليوم نتيجة لدغة سامة من ثعبان خلال قيامه برى الأرض الزراعية الخاصة به أدت إلى حدوث حالة هبوط حاد بالدورة الدموية.

ولقرية ميت برة بمركز قويسنا تاريخ سيئ مع لدغات الثعابين حيث سجلت وفاة حالتين نتيجة لدغات الثعابين العام الماضى بالإضافة الى سبعة عشر حالة اصابة.

تقديم وظائف رئاسة شؤون الحرمين الموسمية لرمضان وموسم الحج 1440