أسباب وفاة محمود الجندي

محمود الجندي ممثل ذو طابع فريد، فهو عاشق لغناء الموال وظهر ذلك بأشكال مختلفة عبر أعمال الكثيرة طوال مشوار حياته الفنية، ولد الفنان في 24 / 2 / 1954 م ، فى محافظة البحيرة (ابو المطامير) وتخرج من مدرسة الصنايع قسم النسيج وعمل في أحد المصانع بعد تخرجه مباشراً، ثم تقدم الى المعهد العالى للسينما وتخرج منها في عام 1967. محمود الجندي فنان ذو طابع خاص له العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم اللعب مع الكبار وفيلم شمس الزناتي والمسرحية مثل علشان خاطر عيونك والبرنسيسة والتليفزيونية مثل مسلسل ليالي الحلمية والأب الروحي، كلها أعمال تتميز بأداء السهل الممتنع.



ندعي النجم محمد منير وفاة الفنان محمود الجندي بمجموعة صور من فيلم الغريب، الذى شارك في بطولته الكينج إلى جانب الراحل محمود الجندي، حيث يظهر الفنانان في مشاهد معًا وإلى جانبهما الفنان شريف منير، وهم جميعًا في مرحلة الشباب، وعلق منير على الصور بقوله “وداعًا يا غريب.. محمود الجندي” وتقدم باقي الفنانين مثل أحمد السقا وأحمد حلمي ونجلاء بدر ودنيا سمير غانم وغيرهم بنعي الفنان الراحل عبر حسابهم علي الفيس علي فيس بوك وتويتر فخبر الوفاة شكل لهم صدمة.



ودع العالم الفنان القدير محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، وذلك نتيجة لإصابته بأزمة قلبية حادة منذ أيام وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث احتجز ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة، لكنه فارق الحياة في ساعة مبكرة من اليوم الخميس 11 أبريل تاركاً أعمال ستخلده في ذاكرة الجميع

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