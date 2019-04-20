“هنا”رابط موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات/ إستعلم عن مقر لجنتك بالرقم القومي

نعرض عليكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة، أهم مايشغل بال المواطن المصري هذه الفترة، وهو كيف سيعرف مقر لجنته للإدلاء بصوته في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية، وبالفعل قامت اللجنة العليا للإنتخابات بتوفير موقع مباشر للدخول عليه بالرقم القومي لسرعة وتسهيل معرفة مكان اللجنة الخاصة بكل مواطن مدرج علي كشوف الإدلاء بالأصوات.

وقد أكد المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للإنتخابات، علي أن هذا الإستفتاء هو واجب وطني، ويجب علي جميع المواطنين المشاركة في هذا الإستفتاء، لانه حق دستوري مكفول للجميع، ومن يتخلف عن أداء هذا الواجب، سوف يتم توقيع غرامه 500 جنيه كما أقرها القانون، وأن هناك ألية معينة سوف يتم التنفيذ عبرها.

رابط الإستعلام عن مقر لجنة الإستفتاء

يتم الإستعلام عن مقر لجنتك للإدلاء بالرأي في التعديلات الدستورية من خلال الرابط التالي من هنا وإدخال الرقم القومي للفرد.

وسائل أخري لمعرفة مقر لجنتك

إرسال رسالة نصية برقم البطاقة علي “5151”

الإتصال علي “141 من أي تليفون أرضي أو موبيل

موعد الإستفتاء في مصر

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن أن موعد الإستفتاء في مصر سوف يبدأ من السبت الموافق20/4/2019 حتي الإثنين الموافق 22/4/2019، وقد أكدت اللجنة العليا للإنتخابات علي أن نزول المواطنين للإدلاء بالرأي في التعديلات الدستورية هو واجب وطني، ويضع مصر في مكانة متميزة بين الدول، ويدعم الإستقرار والأمان ويرسم مستقبل أفضل.

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