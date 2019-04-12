هجوم مسلح على كمين عيون موسى يسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثلاث مجندين

تمكنت القوات الأمنية الموجودة في كمين عيون موسى الأمني جنوب سيناء من التصدي لهجوم مسلح شنه إرهابين مسلحين عليه، وتمكن الضباط والجنود والإفراد الموجودين في الكمين من صد الهجوم المسلح، وأسفر تبادل إطلاق النيران بين المسلحين وقوات الأمن بالكمين عن مقتل اثنين من منفذين الهجوم، وإصابة ثلاث من المجندين وقوات الأمن الموجودة بالكمين.

وكان مدير امن جنوب سيناء اللواء احمد أبو عقيل، بلاغا يفيد بقيام مجموعة من المسلحين بالهجوم على كمين عيون موسى، وان قوات الأمن الموجودة في الكمين تعاملت مع المسلحين وأسفر عن سقوط ثلاث منهم قتلى وإصابة ثلاث مجندين هم الجندي هيثم عبد الرحمن عوض من مركز أبو حمص من محافظة البحيرة، والجندي محمد عبد المنعم من مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والجندي وليد محمد عبد المولى.

وأكد شهود عيان من أهالي المنطقة أن الهجوم المسلح وإطلاق النيران بدأ على قوة الكمين من منطقة العزبة، وان تبادل أطلاق النيران بين المسلحين وقوات الأمن بالكمين استمر عدة ساعات، وان القوات الأمنية بالكمين نجحت في التصدي للهجوم، وتم قتل اثنين من العناصر المسلحة وإصابة ثلاث مجندين.

وحتى ألان لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث ، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث وجاري تمشيط المنطقة الجبلية لملاحقة المسلحين أو ضبط عناصر أخرى وتم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك لعمل اللازم وتلقى العلاج اللازم لهم .

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