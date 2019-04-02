نظام حجز أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزاً أبريل 2019.. في 13 مدينة هيئة المجتمعات العمرانية

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور “عاصم الجزار” لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن وزارة الإسكان قامت بتحديد عدد من قطع الأراضي التي تصلح أن تكون ضمن الإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزاً، حتى تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عملية طرح وتنظيم عملية حجز أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزاً التي تتم خلال أبريل 2019، للمواطنين المصريين.

كما الإعلان وزير الإسكان أن هذه الوحدات منتشرة ومتواجدة في (13 مدينة جديدة)، وأن عدد قطع الأراضي التي تم الإعلان عنها والتي تصلح للإسكان المتميز هي (1091) قطعة سكنية، كما أن هناك (891) قطعة أرض تعتبر ضمن الإسكان الأكثر تميزاً، وأن نظام الحجز وكذلك التخصيص لهذه الأراضي سوف يكون بأسبقية الحجز الإلكتروني.

نظام حجز أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزاً أبريل 2019

وأكد السيد وزير الإسكان أن نظام حجز قطع الأراضي السكنية سواء المميزة أو الأكثر تميزاً في جميع المحافظات التي يتم طرح الأراضي بها يكون بأسبقية الحجز، وأن وزارة الإسكان قامت بتوفير هذا الرابط الذي يمكن من خلاله معرفة مساحات وأسعار قطع الأراضي السكنية، وأن هذا سوف يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019.

المدن الجديدة التي يطرح بها الأراضي

أضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية الدكتور “طارق السباعي” أن عدد قطع الأراضي التي تم طرحها تشمل 13 مدينة جديدة وهي كالاتي.

مدن الإسكان المتميز تضم 1091 قطعة (العاشر من رمضان – بدر – 6 أكتوبر الجديدة – السادات – الفيوم الجديدة – سوهاج – أسيوط – قنا – غرب أسيوط – غرب قنا – -أسوان – برج العرب – طيبة الجديدة)

مدن الإسكان الأكثر تميزاً وعددها 891 قطعة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – -القاهرة الجديدة – العبور – الشروق – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان – بدر – 15 مايو – سوهاج الجديدة – -أسوان الجديدة – بني سويف الجديدة – برج العرب الجديدة)

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة