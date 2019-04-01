رابط موقع نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 بالرقم القومي جميع المحافظات المصرية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يترقب نحو 12 ألف متقدم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 والتي بات يتساءل عنها الجميع بعد انتهاء فترة التقديم عبر موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ونتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن قرعة حج الجمعيات الأهلية والتي تم تحديد موعد إجراءها وهناك خبرين من مصادر مسؤولة أولهما ما صرحت به وزيرة التضامن الاجتماعي والخبر الأخر ما صرح به المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أيمن عبد الموجود.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد فتحت باب التقديم لقرعة حج الجمعيات الأهلية مطلع الشهر الماضي موضحة عدد من الشروط والتعليمات التي يجب اتباعها عند التقديم، كما أوضحت أيضاً أسعار حج الجمعيات الأهلية وما يخص تيسير عملية الحج والعمرة للمواطنين الأعضاء.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه سيتم إجراء وإعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 يوم الإثنين الموافق 1-4-2019، فيما أكد على ذلك أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية ٢٠١٩ سيتم الإعلان عنها مطلع شهر أبريل.

وسيكون الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي 2019 وذلك من خلال موقع البوابة الإلكترونية للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات 2019

من خلال الدخول عبر موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة هنـــــــــــــــــــا، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019 بالرقم القومي بجميع المحافظات المصرية.

سيتم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2019 خلال ساعات قليلة اليوم الإثنين 1-4-2019 وذلك من خلال إجراء القرعة بحضور السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.