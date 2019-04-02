نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. تعرف على أعداد المقبولين والمرفوضين بعد الفرز

يضم الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي أكبر عدد من المتقدمين للطلب على حجز وحدات سكنية، ولذا فأن عدد كبير من المتقدمين في انتظار نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي،حيث أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور “عاصم الجزار” أنه تم بالفعل الإنتهاء من فحص جميع أوراق ومستندات وبيانات المواطنين المتقدمين لطلب شقق بالإعلان العاشر.

أوضح وزير الإسكان أن عملية الفرز التي تقوم بها وزارة الإسكان تهدف إلى تحديد كل من المستوفين تنطبق عليه الشروط وذلك وفق الشروط المعلن عنها بالإعلان العاشر، وأن عدد المتقدمين لطلب وحدات سكنية عن طريق الموقع الإلكتروني بلاغ ( 218193) مواطناً، وأن أعداد المقبولين هي بشكل مبدئي.

نتائج الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان أن عملية الفرز قد أسفرت عن النتائج الأولية الأتية.

عدد المقبولين والمستوفين لشروط الإعلان العاشر بلغ ( 177512) مواطن

أن هناك عدد (930) لم يقوم بسداد مقدم الحجز

عدد الذين لم تنطبق عليهم الشروط وغير المستوفين ( 40471) مواطن

أوضحت الدكتورة “مي عبد الحميد” الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن لكل الحاجزين الدخول على هذا الرابط لمعرفة نتائج الفرز الخاصة بالإعلان العاشر عن طريق الأتي.

حيث يقوم المتقدمين للحجز بالضغط على الرابط السابق

ثم إدخال رقم البطاقة القومي

ثم الضغط على زر نتائج الفرز وذلك لمعرفة موقفه من إجراء الفرز

كما أوضحت مي “عبد الحميد” يمكن أيضاً معرفة نتائج الفرز عن طريق إرسال رسالة نصية من الموبايل، تحميل رقم البطاقة القومي إلى الرقم التالي (9311)، كما أضافت أن هذه الخدمات سوف تكون مفعلة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.

كما أكدت الدكتورة “مي عبد الحميد” أن صندوق الإسكان الاجتماعي سوف يتم إرسال رسالة نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر، والذين قاموا بسداد مقدم الحجز سواء المنطبق عليهم شروط أو اللذين لم تنطبق عليهم شروط.