نتائج الاستفتاء 2019.. الشعب يقول “نعم” للتعديلات الدستورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن “نتائج الاستفتاء 2019” على التعديلات الدستورية، حيث كانت النتيجة موافقة الشعب المصري على الاستفتاء، وشهدت النتيجة أرقام حضور كبيرة من كل فئات الشعب المصري، ونسبة موافقة كبيرة على التعديلات، شارك في الاستفتاء 2019 عدد 27 مليون و194 ألف مواطن ممن يحق لهم التصويت، بنسبة مشاركة 45%، وافق على التعديلات الدستورية 24 مليون و417 ألف مواطن، بنسبة موافقة 88.83%، بينما لم يوافق على التعديلات الدستورية عدد 2 مليون و945 ألف صوت، بنسبة 11.17%.

ومن جانبه تقدم الدكتور شوقي علام بالتهنئة للشعب المصري على نتائج الاستفتاء 2019، وقال أن الشعب المصري بتلك النتيجة قد قال كلمته وفق ضميره الوطني وقناعاته، معليا مصلحة بلاده، وأضاف فضيلة المفتي “أن من قال “نعم” ومن قال “لا” جميعهم أبناء الشعب المصري، ولا يمكننا التشكيك في أي منهم”، وطالب فضيلته كل طوائف الشعب المصري بالعمل الجاد لبناء مستقبل أفضل للجميع.

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