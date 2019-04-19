موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 بالرقم القومي

رابط موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 هو ما يبحث عنه الجميع الآن في مصر، حيث تبدأ عملية الاستفتاء على الدستور من السبت 20 أبريل وتستمر حتى مساء الإثنين 22 أبريل 2019، حيث تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة وموقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء لمعرفة مكان الاستفتاء في القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية والفيوم والشرقية والبحيرة والمنوفية، وأماكن الاستفتاء في القليوبية والإسكندرية وقنا وسوهاج وأسيوط وأسوان في كل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يترقب الجميع مشاركة كبيرة من كل أفراد الشعب لقول كلمتهم في هذا المحفل الديمقراطي الهام.

الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 بالهاتف المحمول أو الأرضي

يمكنك عزيزي المواطن، الاستعلام عن موقع لجنة الاستفتاء 2019، من خلال الاتصال على رقم لخط الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات وهو (141)، ومن خلال ستتعرف على مكان لجنتك الانتخابية، وأيضا تتعرف على لجنتك في الاستفتاء من خلال رسالة نصية بها رقمك القومي ترسلها لرقم (5151)، بعدها تصلك رسالة بكل تفاصيل لجنتك.

موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019

من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على شبكة الإنترنت، تتعرف وبكل سهولة على مكان لجنتك في الاستفتاء، الاستعلام يكون من خلال الرقم القومي فقط، حيث تظهر لك عنوان لجنتك، وبجوارها خريطة لموقع تلك اللجنة وكل التفاصيل عنها للوصول إليها بكل يسر، والموقع هو:

موقع الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019

مع تمنياتنا بمستقبل باهر لكل الشعب.

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