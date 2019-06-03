خلال أيام تستعد جميع الساحات أمام المساجد إلى موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر كما اعتادنا كل عام، الجدير بالذكر أن صلاة العيد هي التي تجعلنا نشعر بالفرحة والسعادة، حيث أن صلاة عيد الفطر المبارك كما نعرف يفضل أن تكون في الخلاء أي في ساحات الصلاة في الشوارع، حيث أن تتزين الشوارع بالزينة والألوان الرائعة لكي يسعد الجميع بأداء صلاة عيد الفطر المبارك، العيد بالنسبة للمسلمون هو الشعور بالفرحة والسعادة والاحتفال بانتهاء الصيام والاحتفال بعمل العديد من الأعمال الصالحة.



موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات يتفاوت من محافظة لأخرى وحسب ظهور الشمس تفرق دقائق من محافظة لأخرى.

الجدير بالذكر أن يمكنكم التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات من هنا للاستعداد للقيام بها.

يمكنكم البحث عن المساجد والساحات المتاحة حسب كل محافظة لأداء صلاة العيد لكي يكون الأمر سهل عندما تقومون بالنزول وقت الصلاة.

صلاة العيد لها ثواب كبير وهي أول خطوات الشعور بفرحة العيد لدى الجميع.

آداب صلاة عيد الفطر المبارك

صلاة العيد لها العديد من الآداب حيث أن لابد القيام بالتزين بما لا ينفع للصلاة.

وارتداء ملابس أنيقة وفضفاضة بالنسبة للنساء والاهتمام بالحصول على ثواب الصلاة في المساجد أو الساحات.

لابد انتظار خطبة صلاة العيد حتى يتم استكمال الثواب والحصول عليه كامل.

موعد عيد الفطر 2019 وتوقيت صلاة العيد

نستعد جميعا للعيد بعد أن أوشك شهر رمضان المبارك على الانتهاء وسنستعد لهذا من خلال صلاة العيد، نستقبل عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 4 من يونيو، وسيكون الموافق الثلاثاء ويستمر ليوم الخميس ويعد أجازة رسمية للموظفين في الدولة في جميع القطاعات، صلاة العيد تعد واجبة وهناك بعض الأئمة يرون أنها سنة والبعض يرى أنها فرض، ولكن في النهاية جميعنا نسعى لرضاء الله لكي يتقبل من صالح الأعمال الطيبة في هذه الأيام المباركة، يمكنكم التعرف على :

موعد صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر من هنا

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية من هنا

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