موعد رمضان 1440 هجرياً.. أول أيام الصيام في مصر والسعودية والدول العربية

الصيام يعتبر ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة وأركان الإسلام هي (شهادة أن لا اله ألا الله وأن محمد رسول الله- أقام الصلاة- إيتاء الزكاة- صوم رمضان- حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)، وليذا فأن جميع الفقهاء أوجبوا صيام رمضان لأنة ركن أساسي من أركان الإسلام،وجميع المسلمون في أنحاء العالم يترقبون موعد رمضان 1440 هجرياً،حيث لا يتم إسلام المسلم إلا بالصيام ولا يجوز إنكار ركن الصيام فأن من ينكره يعتبر مُرتد عن الإسلام.

وشهر رمضان هو شهر عظيم ينتظره جميع المسلمون لان الله سبحانه وتعالى كما فرض علينا الصيام في هذا الشهر، فأنه فيه أيضا تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم والنيران وتغل فيه الشياطين، ومن أعظم النفحات التي جاد الله بها على أُمة الإسلام هو أن جعل الله في هذا الشهر ليلة واحدة إذا صادفها العبد المسلم وهو في رحاب الله،أعطاه الله ما يساوي عباده 83 عام،ألا وهي “ليلة القدر” التي تُعادل عبادة ألف شهر.

موعد رمضان 1440 هجرياً

يبحث دائماً المسلمون عن موعد بداية شهر رمضان الكريم، وحسابياً بمجرد معرفة غرة شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان مباشراً يمكن التنبؤ ببداية غرة شهر رمضان الكريم، وبما أن بداية شهر شعبان 1440 كانت يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 ومن المحتمل حسابياً أن يكون شعبان 30 يومـاً، بذلك يكون أول أيام صيام شهر رمضان ويوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 .

لا يتم تأكيد موعد شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرياً، 2019 ميلادياً إلا بعد الاستطلاع الخاص بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الذي يؤكد رؤية هلال شهر رمضان، عن طريق الأجهزة الحديثة الخاصة بالرصد وأن هناك لجان شرعية تابعة لدار الإفتاء منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لاستطلاع الهلال وهي (سوهاج- أسوان- البحر الأحمر- والوادي الجديد- المقطم- 6 أكتوبر- حلوان).

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