موعد العيد وهل العيد غدا؟ وتصريحات دار الإفتاء المصرية بشأن موعد عيد الفطر 2019 في مصر

عقب صلاة المغرب كان هناك تصريحات لمفتي الديار المصرية بشأن موعد العيد وهل العيد غدا ؟ أو لا؟، وهذا عقب الأنبار عبر القنوات المصرية المختلفة، حيث أن الجميع انتظر أن يكون العيد في يوم الثلاثاء، ولكن تصريحات دار الإفتاء المصرية خلفت ظن الجميع، وهذا بسبب تعثر رؤية هلال شهر شوال، وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خلف ظن الجميع بشأن العيد، حيث أن منذ بداية شهر رمضان يكون هناك احتساب لموعد عيد الفطر، وبالتالي تكون تصريحات دار الإفتاء تأكيد على ما نظن به كل عام عقب شهر رمضان المبارك.

موعد العيد وهل العيد غدا؟

صرحت دار الإفتاء المصرية بأن من الصعب رؤية هلال شهر شوال اليوم.

وبالتالي سيتم صيام شهر رمضان كامل بسبب عدم رؤية الهلال.

وهذا الحديث تم التصريح به عقب صلاة المغرب.

وعقب ذلك بساعة تم الإعلان بأن دار الإفتاء قد تقوم ب رؤية الهلال مرة أخرى.

وبالفعل بتم الإعلان عن ثبوت الرؤية وأن العيد سيكون يوم الأربعاء.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو، والمتمم لشهر رمضان المبارك سيكون غدا الثلاثاء.

موعد صلاة العيد 2019

قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر، وسننتظر الاحتفال بالعيد وتأجيل فرحة العيد المنتظرة إلى يوم الأربعاء، ويمكنكم التعرف على موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر والتأكد من التوقيت من هنا

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