موعد التقديم لشقق الإعلان الحادي عشر/وأهم الشروط والنقاط المطلوبة للمتقدمين للحصول علي الوحدات

أعزائي القراء يسعدني من خلال موقعنا نجوم مصرية، أن أقدم لكم كافة التفاصيل والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي وحدات في الإعلان الحادي عشر، حيث أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أهم تفاصيل الحجز في الإعلان الحادي عشر، وقالت أنه بدءً من يوم الإثنين الموافق 15/4/2019، يبدأ سحب كراسات الشروط من خلال مكاتب البريد المميكنة، في محافظات الوجه القبلي ال7 التي سنذكرها لاحقاً التي بها الوحدات، ونتمني أن نستطيع توضيح التفاصيل الخاصة بالإعلان.

أهم الشروط والتفاصيل التي يجب معرفتها للتقديم في الوحدات المطروحة بالإعلان الحادي عشر

سحب كراسات الشروط يبدأ من يوم 15/4/2019 وينتهي يوم 30/4/2019 بدأ تقديم ذوي الإحتياجات الخاصة في سداد مقدم جدية الحجز يبدأ من 25/4/2019 حتى يوم30/4/2019 يبدأ تقديم جميع المواطنين متضمنين ذوي الإحتياجات الخاصة من يوم 1/5/2019 إلي يوم 31/5/2019 مساحة الوحدة السكنية 90 متر مربع سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه مضاف إليها نسبة 5% من ثمن الوحدة المحافظات التي سيطرح بها الوحدات هي(أسيوط، الأقصر،الفيوم،قنا،بني سويف،سوهاج ،المنيا) مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه بعد التحقق من الشروط في المتقدمين يتم إستكمال باقي المقدم 15%من ثمن الوحدة الحد الأقصي للقسط 40% من الدخل الشهري للمتقدم ويزيد7% سنوياً لمدة 20 سنة الحد الأدنى للدخل الشهري للمتعاملين بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه شهرياً أن لا يزيد دخل الآسرة السنوي عن 68400 جنيه أن لا يزيد دخل الأعزب عن 50400 جنيه سنوياً تقدم الدولة دعم للوحدة السكنية المطروحة بالإعلان بمبلغ 40 ألف جنيه حسب دخل الفرد

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