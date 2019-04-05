بعد الإقبال الكبير على الإعلان العاشر الذي طرحته وزارة الإسكان والتعمير والموجه لمحدودي الدخل الذي وجد إقبالا كبيرا وغير مسبوق، لحصول الفئات متوسطة الدخل على وحدات سكنية والتي أعلنتها وزارة الإسكان، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 200 ألف، سارع صندوق الإسكان الاجتماعي في تنظيم الإعلان الحادي عشر لفئة محدودي الدخل، وسوف نذكر لكم موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الحادي عشر حيث يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي في هذه الفترة على حصر الوحدات السكنية، وذلك تجهيزا لإعلان الصندوق الاجتماعي الحادي عشر والذي يشمل وحدات سكنية مختلفة، وسوف يتضمن إعلان الإسكان الحادي عشر وحدات سكنية بمساحة 90 متر والمتمثلة في ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، وأيضاً يتضمن الإعلان الحادي عشر شقق سكنية متمثلة في 2 غرفة وصالة ومطبخ وحمام.

موعد الإعلان الحادي عشر

وبالتالي فان نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي صرح أن موعد إعلان الإسكان الاجتماعي الحادي عشر سوف يكون الأسبوع المقبل، حيث تم تقديم مذكرة وطلبات إلى مجلس الوزراء من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع التوضيح على ضرورة طرح إعلان رقم 11 للإسكان الاجتماعي وذلك تلبية لرغبة الفئة متوسطة الدخل، وعلى الفور قام مجلس الوزراء بالموافقة على طرح الإعلان الحادي عشر والذي يخدم فئات كثيرة من المواطنين.

الإسكان الاجتماعي

يمثل الإسكان الاجتماعي خدمة كبيرة إلى فئات مختلفة من المواطنين، وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إلكترونياً، وكذلك معرفة الأوراق المطلوبة، ويمكنكم متابعة تفصل الإعلان الحادي عشر من صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذه المقالة.

شروط الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019

في مداخلة هاتفية للمهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تحدث عن شروط الوحدات السكنية للإعلان 11 موضحا أنها تقارب من نفس شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وهى كما يلي:

أن يكون السن من 21 سنة إلى 50 عام.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

لا يزيد حل الأعزب عن 4000 جنيه.

لا يزيد دخل الأسرة 5700 جنيه.

لا يكون قد استفاد من قبل من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وحدات الإعلان 11 للسكان الاجتماعي

حيث تم التوضيح على طرح 20 ألف وحدة سكنية للحجز، ويهتم الإعلان الحادي العشر بتغطية محافظات الصعيد، حيث يتم طرح الوحدات السكنية في محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك لتغطية محافظات الصعيد وكذلك محافظة الفيوم.

مساحات وحدات الإعلان 11 للإسكان الاجتماعي

مساحة الوحدة السكنية للإعلان الحادي عشر هى 90 متر وتتكون من (3 غرف +صالة+حمام+مطبخ)، وهى كاملة التشطيب، وبتكلفة 184 ألف جنيه للوحدة، ويتم تسديد ثمنن الوحدة على 20 سنة.

الاستعلام عن تفاصيل مخالفات السير الكترونيا برقم اللوحة عبر أبشر