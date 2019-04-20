وزارة المالية تعلن: مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2019 لموظفي الحكومة بمناسبة موسم الإجازات والأعياد

مع إقتراب نهاية الشهر الجاري أبريل 2019 ومع حلول عدد من الإجازات الرسمية بالجهاز الإداري للدولة حيث أعلن عدد من المصادر عن بدء تبكير موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة وخاصة بشهر ابريل ومايو من العام الحالي بمناسبة قرب حلول موسم الاجازات والاعياد، فقد قرر بدء صرف المرتبات ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 ابريل 2019 والذي يستمر حتى نهاية الشهر والتى تشمل كافة الجهات بما فيها المحول منها على البنوك

موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة

وخلال التصريحات الاخيرة والتى جاءت من بيان الوزارة أنه سيتم صرف مرتبات وأجور أبريل الجاري ابتداء من يوم الاثنين القادم وحتى نهاية الشهر بدلا من المواعيد المعتادة شهريا والتى يتم صرف فيها مع بداية كل شهر

وأكد البيان بأن تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لعام 2019 بخصوص تبكير موعد صرف المرتبات تضمنت ايضا مد موعد الصرف لباقي المستحقات وذلك فى تيسير على العاملين بحيث تسترم عليمات اصرف من الثامن من شهر مايو وحتى الثاني عشر من مايو المقبل فى حالة تاخير بعض الجهات فى عليمات صرف مرتبات شهر ابر بدلا من الفترة السابقة

موعد صرف مرتبات وأجور شهر مايو

وعلى نفس السياق وحول موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة بخصوص شهر مايو لعام 2019 حيث جاء ليتم البدء فى الصرف ابتداء من يوم الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من مايو المقبل وبدلا من الموعد المعتاد وهو الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من ذلك الشهر

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