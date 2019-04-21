لجنة الإنتخابية إستفتاء الدستور 2019 عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات بالرقم القومي” تعديل دستور مصر 2019″

ترصد الهيئة الوطنية للإنتخابات أجواء عملية الإدلاء بأستفتاء الدستور 2019 والتي تشهد جمهورية مصر العربية في جميع المحافظات والتي إنطلقت يوم 20 أبريل منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، وسوف نتطرق لوسائل الاستعلام عن مكان ورقم اللجنة الإنتخابية 2019 لإستفتاء الدستور بالرقم القومي عبر رابط الهيئة الوطنية واللجنة العليا للإنتخابات 2019، وقد يمكن لجميع المواطنين البالغ عددهم 61 مليون حق التصويت بمصر الوصول إلى مقر لجنة الإستفتاء 2019 عن طريق الخط الساخن ” 141″ أو عن طريق رسالة نصية بالرقم القومي إلى ” 5151″.

اللجنة العليا للإنتخابات 2019 ” تعديل الدستور “

يستقل موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات جميع المواطنين لتعرف على كامل بيانات اللجنة الإنتخابية 2019 ورقم وموقع لجنة الإستفتاء الفرعية ورقم الكشف وكل هذا يتم عن طريق إستخدام الرقم القومي للمواطن، ويمكنك تسجيل رقمك القومي عبر التعليقات لتحصل على بيانات اللجنة.

طريقة معرفة لجنة انتخابات إستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي

التوجه عبر الرابط الرسمي بالمقال للهيئة الوطنية للإنتخابات.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

عرض نتيجة الإستعلام ومعرفة مكان لجان إستفتاء الدستور 2019 ” مكان ورقم اللجنة الفرعية”..elections.eg/

وتقام جميع اللجان الإنتخابية لإستفتاء الدستور 2019 في جميع مدارس جمهورية مصر العربية سواء الحكومية أو الخاصة، ولذا سوف تكون أيام التصويت لإستفتاء الدستور 2019 إجازة رسمية للطلاب، حيث أن فترة التصويت في استفتاء الدستور 2019 سوف تنتهي يوم 21 و22 أبريل لجميع المصريين داخل وخارج مصر ومعا لمستقبل أفضل.

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