موعد الإعلان عن معايير المرحلة الثالثة حذف الغير مستحقين من بطاقات التموين

أعلن مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن معايير المرحلة الثالثة من حذف الغير مستحقين من بطاقات التموين خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تمت خلال الفترة الماضية الانتهاء من المرحلة الثانية وقبول التظلمات الخاصة بالمحذوفين من البطاقات.

المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين

أشار المصدر أن معاير المرحلة الثالثة سوف تتضمن معيار الحيازة، وذلك عكس معايير المرحلتين الأولى والثانية، مضيفا أنه سوف يتم استبعاد حائزي الأراضي التي تقدر مساحتها بعشرة أفدنة أو أكثر، حيث أن أكثر من 90 بالمئة من حيازات مصر أقل من فدان واحد، وذلك حسب ما صرح به وزير التموين دكتور علي مصيلحي في تصريحات سابقة.

وقد أكد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن عملية استهداف الغير مستحقين من الدعم لا تزال مستمرة، مشيرا أنها سوف تتضمن عدد من المراحل سوف يتم الإعلان عن كل مرحلة في حينها، وكل مرحلة تتميز بوجود معايير مختلفة عن المرحلة التي تسبقها أو التي تليها، مع إمكانية قيام المحذوفين بعمل تظلمات في كل مرحلة.

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يذكر أن المرحلة الثانية من حذف الغير مستحقين قد تم الإعلان عنها في أول مارس السابق، وقد تم حذف كل من انطبقت عليهم المعايير الخاصة بالمرحلة الثانية وهي

* حذف من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا.

* حذف من تزيد فاتورة استخدام الهاتف المحمول عن 800 جنيه شهريا.

*حذف من تقدر المصاريف الدراسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنويا.

*حذف من يمتلك سيارة موديل 2014 أو أكثر.

*حذف شاغلي الوظائف العليا.