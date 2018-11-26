التعليم تعلن أخبار جديدة بخصوص مسابقة تعيين معلمين جدد لسد العجز فى مختلف التخصصات

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية من العام الدراسي الجاري 2018/2019، إلى إحداث نقله نوعيه وتطوير حقيقي في العملية التعليمية في مصر، حيث بالفعل بدأت في تطبيق ما يلي:

1- نظام تعليمي جديد بداية من مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي.

2- ثانوية عامة جديدة تبدأ من الصف الأول الثانوي العام للقضاء على الرهبة التي كانت تمثلها الثانوية العامة القديمة للطلاب ولأولياء الأمور بسبب اختبار الفرصة الواحدة، أما الثانوية العامة الجديدة فسيؤدي الطلاب 4 اختبارات في العام لكل مادة دراسية على أن يتم احتساب أعلى درجة في كل اختبارين في كل مادة دراسية.

3- تم افتتاح المدارس اليابانية في عدد من محافظات الجمهورية وبدء الدراسة بها، وهى تمثل نظام تعليمي وتربوي جديد يتعلم فيه الطلاب العلوم المختلفة والسلوكيات الاجتماعية كما في نظام التعليم الياباني.

4- البدء في تطوير التعليم الفني.

إلا أن تطبيق النظام التعليمي الجديد في المدارس الحكومية التابعة للوزارة قد كشف عن وجود عجز في بعض التخصصات من المعلمين، ولسد هذا العجز فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنها ستقوم بالاعلان عن مسابقة لتعيين معلمين جدد بنظام التعاقد في مختلف المديريات التعليمية.

قريباً.. الاعلان عن تنظيم مسابقات لتعيين معلمين جدد لسد العجز في التخصصات:

هذه أخر تصريحات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والذى أكد على أن وزارة التربية والتعليم ستتيح عقود مؤقته للمعلمين لسد العجز الذي تعاني منه المديريات التعليمية في مختلف التخصصات وستكون خلال الايام القليلة لمقبلة وستكون كالتالي:

1- طرح مسابقة عامة لكافة التخصصات التي يوجد بها عجز عن طريق التعاقد المؤقت.

2- المسابقات ستكون محلية وستخضع بشكل مباشر لاشراف وزارة التربية والتعليم.

3- المسابقات ستكون سنوية لتعويض العجز في المعلمين الذين يخرجون سنوياً للمعاش.