محمد مرسي .. وفاة الرئيس المصري السابق خلال جلسة محاكمته اليوم

في نبأ هام وعاجل، أعلن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أثناء محاكمته اليوم، في القضية الاعلاميه المعروفه والمشهورة باسم قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، حيث أوضح البيان الصادر من التلفزيون الرسمي المصري، الرئيس الاسبق للبلاد، قد طلب التحدث مع هيئة المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، التي وافقت على الأمر و سمحت له بذلك، لكنه اصيب بنوبه قلبيه مفاجئة توفي على اثرها في الحال، ليتم نقل جثمان الرئيس الراحل إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد ان وافته المنية..

محمد مرسي

في داخل معهد أمناء الشرطة في طرة،أثناء سير الجلسات الخاصة المتعلقة بقضية التخابر مع حماس الفلسطينية توفي الرئيس المصري السابق الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط، خلال جلسة محاكمته اليوم عن عمر يناهز 68 عاما حيث لم تشفع محاولات الطبيب المرافق من اسعافة ليفارق الحياة وانتقل إلى دار الحق.

وفاة محمد مرسي

عقب الإعلان عن وفاة محمد مرسي الرئيس الخامس في تاريخ مصر والاول مدني منتخب بإرادة واختيار الشعب أفصحت وزارة الداخلية بقيادة السيد/محمود توفيق عن تكثيف جهودها وحالة التأهب والاستعداد القصوى لتأمين منشآت مصر الهامة والحيوية من الكنائس، الفنادق، الملاعب، وغيرها من الأحداث الهامة والحيوية منها الحدث المنتظر بشدة بطولة كأس الأمم الإفريقية .

في الإطار ذاته أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيان يفيد بالتفاصيل الكاملة المتعلقة حول الوفاة حيث افاد ان اثناء جلسة المحاكمة وبعد انتهاء الدفاع عن المتهمين طلب مرسي بالحديث مع هيئة المحكمة وبعد الانتهاء من عقد جلسة المداولة سقط مرسي أرضا داخل القفص الحديدي نقل على أثرها للمستشفى لكن قد فارقت روحه الحياة.

كما أصدرت النيابة العامة قرر بمراجعة جميع كاميرات المراقبة داخل قاعة المحكمة وسماع أقوال الشهود المتواجدين داخل قاعة المحكمة بجانب مناظرة جثمان الرئيس الراحل.

نبذة عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

يعتبر الراحل محمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب تولي مقاليد حكم الرئاسة عام 2012 بعد الإطاحة بنظام محمد حسني السيد مبارك بعد ثورة 25 يناير لكن فرحته بحكم مصر لم يمضي عليها سوى عام واحد فقط بعد ان تم عزله من منصبه من جهة وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي عام 2013

منذ ذلك الوقت لم يظهر مرسي على الساحة السياسية والإعلامية إلا بعد عدة شهور خلف القفص الحديدي بعد إدانته في عدة اتهامات من ضمنها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

موعد جنازة محمد مرسي

حتى هذه اللحظة لم تظهر تأكيدات رسمية تفيد وتفصح عن موعد جنازة محمد مرسي ألا أن هناك بعض الأنباء تشير بأن أسرة الرئيس المصري الراحل طلبت من السلطات الأمنية المصرية ان يتم دفنه بمسقط رأسه في قرية العدوة بالشرقية

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